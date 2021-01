Farrés encara té a tir el top 10 del Dakar

Després d'un Dakar molt dolent, sobretot en la seva primera setmana, el bugui del manresà Gerard Farrés i de l'igualadí Armand Monleón encara tindrà un al·licient per afrontar l'última jornada de la prova. La formació bagenco-anoienca va ser ahir segona de la penúltima etapa i, amb la retallada de temps respecte dels adversaris que tenien just davant, s'han plantat en l'últim dia amb la possibilitats de finalitzar dels deu primers. No és cap consol i, a més, el seu equip no guanyarà la cursa, però com a mínim diran adéu veient que, sense problemes mecànics de difícil explicació, haurien estat entre els millors.

Així, el seu vehicle ocupa ara l'onzena posició de la general però només és a 2 minuts i 24 posicions del desè lloc dels francesos Abel i Manez, que gairebé es troben igualats amb els polonesos Goczal i Marton. Quatre minuts més lluny hi ha el qatarià Khalifa Al-Attiyah, amb la qual cosa una bona jornada avui podria significar millorar tres llocs i acabar vuitens. Malgrat tot, el terreny que hi ha no és gaire i, a més, el segon lloc d'ahir els obligarà a sortir sense referències. Tots dos també podran fer poc per ajudar els seus companys Austin Jones i Gustavo Gugelmin, que gairebé ja han perdut la cursa en favor dels xilens Chaleco López i Juan Pablo Latrach.

La jornada va venir marcada per un temps inestable, que va provocar que s'escurcés l'especial, i que va perjudicar alguns pilots. En motos, qui hi va sortir perdent més va ser Joan Barreda, que va caure i va haver de deixar la cursa. Aquest fet va provocar que el pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu ara sigui tretzè i avui pugui millorar d'un lloc la posició de l'any passat. Ahir estava content perquè «m'ho he passat bé, però al final he comès un parell d'errades de navegació que he pagat». El guardiolenc Marc Calmet, per la seva banda, també va millorar un lloc en una classificació que avui coronarà l'argentí Kevin Benavides, que va suportar el setge de la KTM de Sam Sunderland.

En cotxes, guanyarà novament Peterhansel davant d'un Al-Attiyah que ho va intentar, però que es va queixar «d'haver tingut setze punxades en tot el ral·li. És molt temps perdut». De Villiers i l'odenenc Haro van tornar a ser sisens i acabaran vuitens i Isidre Esteve es va salvar de l'abandonament quan el cotxe se li va quedar aturat a vint quilòmetres de la meta. Va ser la rematada d'uns últims dies decebedors.