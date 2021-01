El Barça ajorna les eleccions després que la Generalitat no autoritzi la circulació de socis fora del seu municipi

El FC Barcelona ha decidit ajornar les eleccions a la presidència de l'entitat previstes pel proper diumenge 24 de gener, després que la Generalitat no hagi autoritzat el desplaçament de socis fora del seu municipi per tal de votar. El club, a més, ha demanat al Govern que canviï la llei per tal que es pugui emetre el vot per correu postal. En aquest sentit, el club ha demanat a la Generalitat que valori la possibilitat de modificar l'actual legislació esportiva per tal de possibilitar el vot per correu postal en la nova data de les eleccions, petició que el Govern s'ha compromès a estudiar.

El Govern i el Futbol Club Barcelona han mantingut aquest divendres al matí una reunió virtual de treball per abordar la celebració de les eleccions a president i junta directiva de l'entitat esportiva en el context de la pandèmia per covid-19. En el decurs de la reunió, el Govern ha traslladat al club que l'actual situació epidemiològica no fa possible autoritzar el desplaçament fora del municipi als socis que no disposin de seu electoral dins del seu terme municipal el proper diumenge 24 de gener, donada l'elevada mobilitat que això suposaria.

Per la seva banda, el club ha constatat la impossibilitat de realitzar les eleccions en la data prevista a causa de les restriccions de mobilitat decretades pel Govern en l'actual context de pandèmia, motiu pel qual la data de les eleccions s'haurà d'endarrerir.

Per part del Govern han encapçalat la reunió la secretària general de Presidència, Meritxell Masó; el secretari general de Salut, Marc Ramentol; la secretària general d'Interior, Beth Abad; i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, que han estat acompanyats de càrrecs directius i tècnics dels respectius departaments. Per part del Barça han encapçalat la delegació el president de la comissió gestora, Carles Tusquets, el Síndic del Soci, Joan Manuel Trayter, i el conseller delegat, Oscar Grau, acompanyats d'altres responsables directius i executius del club.