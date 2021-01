Mirambell provarà fer una altra bona actuació, al traçat de Saint Moritz

Després d'iniciar amb bon peu la seva participació en la Copa del Món amb el dissetè lloc a Winterberg de la setmana passada, el manresà Ander Mirambell provarà de fer-ho bé avui al traçat natural de Saint Moritz, a Suïssa. Aquest és l'únic circuit del campionat de gel natural i això obligarà a encertar amb els reglatges. La prova es podrà seguir, en la seva primera màniga, a través de Teledeporte a les 9 del matí.

Mirambell sortirà amb el dorsal número 3 , la qual cosa «suposa un desavantatge, ja que la pista es va tornant més ràpida a mesura que surt el sol, al revés que als altres llocs». El seu primer objectiu «és fer un top-20, difícil per la posició de sortida i per les condicions que hi haurà divendres».