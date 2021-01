La nova data de les eleccions a la presidència del FC Barcelona podria ser el 7 de març, segons va informar ahir a la nit Catalunya Ràdio. L'ens públic català va donar a conèixer que el president de la comissió gestora, Carles Tusquets, i els tres candidats a presidir el club, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, haurien acordat aquesta data i que, mentrestant, es treballaria en la possibilitat que el Govern català canviés la legislació i permetés votar per correu postal.

Segons aquesta informació, la tria del 7 de març, gairebé d'aquí a dos mesos, seria perquè es confia que llavors la situació epidemiològica hauria millorat i que això permetria que ja no hi hagués confinaments municipals de cap de setmana com els que existeixen ara. L'escenari en el qual treballen seria el de confinaments comarcals, com a molt. A partir d'aquí, es buscaria multiplicar el nombre de seus en les quals els socis del Barça podrien exercir el dret a vot i no les deu que s'havien projectat per a la cita del dia 24 de gener, la data per a la qual estaven convocats els comicis.

Paral·lelament, en la reunió que van mantenir ahir al matí la comissió gestora del club i la Generalitat, la primera hauria demanat a l'executiu català que agiliti els tràmits per canviar la llei de l'esport i que permeti que una entitat esportiva com la blaugrana pugui votar per correu postal. Aquest fet també ajudaria a fer créixer la participació.

Aquesta decisió posaria el punt final a unes setmanes d'incertesa sobre la data dels comicis que es va acabar ahir al matí quan la Generalitat va fer veure a la junta gestora que no podia permetre excepcions en els confinaments de cap de setmana que, com a mínim, duraran precisament fins al dia 24 de gener. Per això, la gran majoria de socis veien com no podrien traslladar-se als punts de votació per exercir el sufragi.

Dels candidats, Laporta era el que volia que es mantingués la data mentre Font i Freixa preferien un canvi. L'expresident era qui havia obtingut més firmes en les precandidatures. Aquest fet obligarà a consensuar decisions futures, com ara possibles fitxatges o vendes de l'equip masculí de futbol abans no finalitzi el mercat d'hivern.