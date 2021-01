Bona prova per a un Baxi misteriós

Per saber quin Baxi Manresa es veurà les cares avui amb l'equip que el va deixar fora de la Copa del Rei, més per passiva que per activa, caldrà esperar a veure els jugadors que salten a fer la roda d'escalfament uns minuts abans de les sis de la tarda. El panorama de lesionats deixa com a única baixa segura, si seguim els terminis de l'última afectació, un Eulis Báez que s'estarà un mes, aproximadament, sense jugar. A partir d'aquí, tot i un tetris per rebre un Unicaja que arriba al partit amb el cap del seu entrenador, l'estimadíssim a la capital del Bages Luis Casimiro, penjant d'un fil.

D'aquesta manera, segons va informar ahir el club, Makai Mason i Guillem Jou s'entrenen a part del grup. Tots dos fa setmanes que no actuen, però avui, per exemple, fa quatre setmanes de la lesió del llagosterenc a Burgos, i aquest és el termini de recuperació que se li va donar. Llavors hi ha el tema que no és igual tenir l'alta mèdica que poder jugar al màxim, però tots dos podrien reaparèixer, si fos necessari.

Les novetats han estat els problemes físics de Jonathan Tabu i de Matt Janning, els d'aquest últim en un dels darrers entrements, no especificats per l'entitat. Com que no se sap què tenen, ja es veurà si poden jugar i a quin nivell. Per tant, amb totes aquestes incògnites i misteris, el Baxi buscarà una novena victòria a la lliga que li aniria molt bé, i més tenint en compte el difícil calendari que té fins a l'aturada per la Copa, amb els dos viatges a les Canàries, el partit ajornat davant de l'UCAM, si és que es juga en aquest termini, i la visita del San Pablo Burgos de Peñarroya.

Davant d'aquesta situació, el base Dani Pérez explicava que «som en el moment més baix de la temporada en l'aspecte físic. Se'ns estan acumulant els jugadors amb dificultats físiques o lesions. Fins ara havíem tingut sort, però hem d'afrontar el partit de demà, de tota manera, sabent qui som i amb els que tinguem».

Per a ell, «cal imposar el nostre ritme. Contra el Barça no vam poder. Sabem que ells no estan en una bona dinàmica i, si arribem a un final igualat, jugant a casa, amb ells arrossegant aquestes derrotes tindrem opcions al final i a veure si els pesa una mica». De tota manera, espera un Unicaja que voldrà revertir la situació. «També han tingut baixes, tot i que s'han reforçat. Disposen de jugadors amb talent, que coneixen la lliga, i segur que voldran venir a imposar-se. Tots dos equips estem necessitats, nosaltres també perquè venim d'una derrota». El director de joc també va admetre que en els últims partits «potser sí que estic trobant més dificultats per fer el meu joc, perquè els altres també t'espien, però el que hem de fer és trobar altres solucions entre tots».

Una de les conseqüències de la baixa d'Eulis Báez és que només hi ha un quatre a la plantilla, Hinrichs, i que altres jugadors hauran d'adaptar el seu rol. Preguntat sobre si ell podria ser-ne un, Scott Eatherton, l'habitual cinc titular, va admetre que potser «m'hi hauré d'adaptar i serà un repte, però afortunadament ells tenen alguns quatres alts, que segurament són més cincs que quatres, i no hauria de tenir problema per adaptar-m'hi». Segons Eatherton, de lesions com les que tenen ara «n'hi ha a tots els equips i les hem de superar per guanyar».