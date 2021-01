Mor l'alpinista català Sergi Mingote després de patir un accident al K2

L'alpinista català Sergi Mingote ha mort aquest dissabte durant la seva expedició a la muntanya K2 (8.611 metres) després de patir un accident, segons han informat diverses fonts relacionades amb l'expedició.



El català ha mort després de sofrir una caiguda quan descendia al camp base, ha dit a Efe el portaveu del Club d'Alpinisme del Pakistan, Karrar Haidri, que havia informat amb anterioritat de l'accident en el qual, va dir, Mingote es va trencar les dues cames.



La defunció de l'alpinista ha estat confirmada també per Chhang Dawa, líder de l'expedició hivernal al K2, que ha aconseguit aquest dissabte fer cim en la segona muntanya més alta del món per primera vegada. "Desafortunadament hem perdut a Sergi. El millor escalador i un gran amic", ha escrit a la xarxa social Facebook Dawa. L'escalador nepalès ha indicat que Mingote va patit una caiguda baixant del Campament 1 al campament base avançat, on van enviar un equip mèdic en va.



Mingote va arribar al Pakistan el desembre per a tractar d'escalar a l'hivern el K2, l'únic dels 14 vuit mils que no havia estat superat en època hivernal, una cosa considerada com l'últim gran desafiament del muntanyisme. L'espanyol va escalar sense oxigen el K2 l'estiu de 2018, una difícil experiència que va suposar un punt d'inflexió en la seva carrera. "Pujar el K2 a l'hivern és l'últim gran repte que li queda a l'alpinisme. Molts pensen que és impossible", va dir en una entrevista a Efe abans de començar el desafiament.



Alpinista d'elit i esportista d'ultra resistència ha pujat 10 vuit mils, entre ells un doble ascens a l'Everest per les seves dues cares. Va aconseguir els 'sostres' dels 5 continents i va sumar més de 20 ascensos a muntanyes superiors a 6000 metres. A més, va completar les travessies als Deserts de Gobi, a Mongòlia, i de Djanet al Sàhara, va travessar l'estret de Gibraltar nadant i va realitzar la travessia del Gel Patagònic Sud, entre altres assoliments.





Illa, "consternat"

Consternat per la notícia de l'accident que ha posat fi a la vida d'un magnífic esportista, exalcalde socialista de Parets i amic personal.

Una abraçada i tot el meu afecte a la família i amics de Sergi Mingote. — Salvador Illa Roca/?? (@salvadorilla) January 16, 2021

El ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa,per la mort del muntanyenc Sergi Mingote, a qui considerava "amic personal", esdevinguda aquest dissabte durant la seva expedició al K2 (8.611 metres) pakistanès."Consternat per la notícia de l'accident que ha posat fi a la vida d'un magnífic esportista, exalcalde socialista de Parets i amic personal. Una abraçada i tot el meu afecte a la família i amics de Sergi Mingote", ha escrit el ministre al seu compte de Twitter.