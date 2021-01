La tenista Paula Badosa, confinada 14 dies sense sortir de l'hotel

Paula Badosa ha sigut confinada 14 dies en un hotel de Melbourne (Austràlia), després que un passatger del vol xàrter en què viatjava d'Abu Dhabi a aquesta ciutat hagi donat positiu per covid-19. En un tuit l'organització de l'Open d'Austràlia ha informat que en aquest avió viatjaven 64 persones, 23 d'ells jugadors, i que tots es troben en quarantena als seus hotels.





Frustració de la tenista

El passatger que ha donat positiu és Sylvaine Bruneau, l'entrenadora de la tenista canadenca Bianca Andreescu, número 7 mundial i campiona de l'Open dels Estats Units el 2019. El tècnic havia donat negatiu abans del vol i ha sigut traslladat a un hotel medicalitzat de Melbourbe. Al costat de Badosa i Andreescu, també les 64 persones, entre ells 23 tenistes, que viatjaven a l'avió no podran sortir de la seva habitació d'hotel durant 14 dies i fins que tinguin autorització mèdica.Badosa ha comentat a les xarxes socials la seva frustració. «Al principi la regla era que la secció de l'avió que estava amb aquesta persona havia de posar-se en quarantena, no tot l'avió. No és just canviar les regles a l'últim moment. I haver de quedar-se en una habitació sense finestres ni aire», ha escrit la tenista catalana.