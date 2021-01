Domini en el marcador i també en el joc del Baxi

El Baxi va derrotar l'Unicaja en un partit en què va manar des de l'inici i en què va tenir molts jugadors a un alt nivell, entre ells els retornats Mason i Jou.

El Baxi, amb Mason de titular, va controlar bé els primers atacs de l'Unicaja i es va avançar mitjançant Vaulet, però després va encaixar dos triples seguits, de Ferrari i Thompson (2-6). De tota manera, cap de les dues ofensives no estava encertada, amb errades i pèrdues. Va ser el tercer triple malagueny, de Brizuela (4-9), qui va desembussar una estona de bàsquet descontrolat.

La segona falta d'Eatherton era la mala notícia del quart i del Baxi, però almenys els manresans mantenien el rival a tir, amb esmaixada de Sajus (10-11). De fet, l'entrada del lituà es va notar de seguida, amb sis punts (14-11), i una esmaixada de Vaulet (16-13) va fer aturar el partit a Luis Casimiro. Però no va servir per a res, i dos bàsquets més de Sajus i un de Jou van obligar a un nou temps mort amb 22-13. El joc interior bagenc feia molt mal i es va arribar al primer descans vencent per 23-15.

L´Unicaja va reaccionar a l'inici del segon període explotant la rotació del Manresa i entre Nzosa a dins i els triples de Francis Alonso i Alberto Díaz va aconseguir empatar el partit (24-24). El ritme que imposava Tabu no era el correcte i el Baxi no trobava el mateix camí que fins aleshores.

Un bon Mason desencallava la situació, però ell mateix feia falta a Francis Alonso en un triple que posava l'Unicaja davant (26-27). Per sort, el primer triple del Baxi, mitjançant Vaulet, va tornar a capgirar un resultat reempatat per Abromaitis a 29 a 4.40. Els minuts dels locals no eren fluids i tres punts de Waczynski, superant Dulkys, posaven el 29-32. Tot seguit, però, una gran esmaixada d'Eatherton i un bàsquet de Vaulet capgiraven el resultat, ampliat per un triple de Rafa en transició (36-32).

Però els manresans no van aprofitar dos tirs oberts i Ferrari i Nzosa van igualar just abans de la tercera falta d'Eatherton i, tot seguit, de la tercera de Vaulet. Tot i això, Sajus treia un 2+1 al jugador congolès de l'Unicaja per al 39-36 que acabaria sent final.

L'inici del quart va ser molt positiu, amb errades andaluses en el tir i dos triples seguits de Mason i Eatherton que van tornat a eixamplar la distància a nou punts (47-38). L'Unicaja no anotava ni en una piscina i novament Eatherton i Mason, palmejant un contraatac, posaven tretze punts per als locals (51-38). Abromaitis ho pal·liava amb un triple tot seguit, acompanyat de tècnica a Luis Casimiro (51-41), i el joc dels locals es tornava a ralentir. Un 3+1 de Francis Alonso enviava de pet un Tabu desconcentrat cap a la banqueta (51-45).

La tornada de Dani Pérez va revitalitzar l'equip. Dos tirs lliures seus i una acció plena de força, amb bàsquet de Vaulet i addicional tornava a eixamplar el marcador a 56-45. Alonso anotava un triple, però un gran Makai Mason responia amb un 2+1 (59-48). Però el Baxi no podia tancar el partit, que era un io-io. Brizuela i Abromaitis van escurçar a set punts (65-58). El tram final va estar ple d'errades i un triple a l'últim segon d'Abromaitis va instaurar un 66-61 que deixava obert el partit per a l'últim període

L'Unicaja el va comprimir fins al 69-65 després d'un triple iniciat de Hinrichs respost per Abromaitis i Ferrari. Però el Baxi va poder pressionar més en defensa i dos contraatacs acabats per Eatherton i Vaulet van tornat a fer créixer la diferència fins al 73-65. Però encara era curta i, a més, Vaulet queia eliminat per faltes a 7.05. Tot seguit, a 5.17, també quedava eliminat Mason pel mateix motiu fent una nova falta (78-69). Però un flopping de Ferrari donava un tir a Rafa, després Eatherton convertia un 2+1 i Jou recollia el rebot en el tir lliure per posar el 83-69, a 4.44.

Era el moment del capità, agafant rebots a totes bandes i completant un contraatac per posar el 85-72 a 3.04. Encara faltava temps i el Baxi perdia també Hinrichs per cinc faltes en un altra falta provocada per l'inefable Alberto Díaz (87-75, a 2.09). Jaime Fernández posava emoció amb un triple, però després feia una falta en atac gairebé decisiva a 1.35. El triple de Rafa, tot seguit (90-78), ho deixava tot sentenciat.