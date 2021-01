L'Igualada HC i només cinc equips més accepten jugar l'Europe Cup d'hoquei patins

L'Igualada HC és un dels clubs europeus que han contestat afirmativament a la proposta realitzada per l'European Rink Hockey per tal de reprendre les competicions continentals d'hoquei patins a partir del proper mes de març. La consulta, però, deixa al descobert que hi ha molts equips que no estan disposats a prendre el risc de tornar a les pistes, especialment la majoria dels italians.

La federació europea va presentar una normativa d'actuació davant de la pandèmia de coronavirus en que hi ha regles com l'obligatorietat de presentar una prova PCR negativa realitzada en les 72 hores anteriors al partit per tal de poder jugar. També es contempla que els clubs siguin flexibles a l'hora de readaptar els calendaris segons les circumstàncies.

L'Eurolliga masculina, en principi, només la jugarien nou equips, quatre de la federació espanyola -Barça, Liceo, Noia i Reus- i cinc de la portuguesa -Barcelos, Benfica, Oliveirense, Porto i Sporting. Els que renuncien a jugar el torneig un cop fetes les consultes són els francesos -Vendéenne, Saint Omer i Coutras-, l'italià Bassano, l'Herringen alemany i el Ginebra i el Diessbach suïssos.

L'Eurolliga femenina, en principi, la disputarien quatre equips catalans -Cerdanyola, Manlleu, Palau i Voltregà-, el Gijón i els portuguesos Benfica i Massama. Els absents són el CACO de Portugal i els representants de França i de Portugal.

Pel que fa a l'Europe Cup, a més dels anoiencs hi ha només cinc equips que hagin acceptat la disputa de la competició: els catalans Lleida Llista, Caldes, Calafell i Girona, i l'italià Sarzana. El Braga portuguès, tres francesos, tres suïssos, dos alemanys i un austríac s'absenten del torneig.

En els propers dies, la federació durà a terme diverses reunions telemàtiques amb la federacions i els clubs per definir la fórmula i els calendaris de jocs.