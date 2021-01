El Manresa FS torna a perdre en un enfrontament sense punteria

El Manresa FS va patir una derrota en la seva visita a la pista del Mataró. El conjunt manresà no va estar encertat de cara a porteria i els locals ho van aprofitar per sentenciar en un partit molt obert per ambdós equips.

El Mataró va començar amb una pressió molt alta i això va dificultar la sortida de pilota dels manresans. En una jugada d'estratègia en una falta, l'equip de casa va avançar-se en el marcador. A mitjans de la primera meitat els bagencs van començar a dominar i Corvo en una magistral vaselina, va posar les taules en el marcador, 1-1. El partit es va obrir i qualsevol d'ambdós equips va gaudir d'oportunitats per marxar amb avantatge al descans, però les defenses es van imposar als atacs.

A la represa el duel continuava equilibrat. En un xut sense angle, el local Cistar va posar el 2-1. Aquest gol va donar confiança a l'equip de casa mentre que el Manresa va abaixar el ritme de joc. A tres minuts del final el Mataró va encarrilar els tres punts amb el 3-1. Tot seguit, l'entrenador dels manresans Sito Rivera va decidir sortir amb el sistema de porter jugador però sense encert. Els mataronins van aprofitar un xut de camp a camp sense porter per sentenciar amb el 4-1. Josan va maquillar amb el definitiu 4-2.