El Sala 5 competeix però acaba cedint a Mallorca

El Sala 5 Martorell no va poder puntuar en el seu desplaçament a la pista del poderós segon classificat ETB Calvià. El conjunt martorellenc amb moltes baixes, va anar sempre a remolc en el marcador i no va tenir cap opció. Al descans els locals dominaven per 4-2. A la represa els visitants van tenir uns bons minuts, però van acabar cedint amb el sistema de porter jugador.