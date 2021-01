El 9è Les Comes 4x4 Festival tindrà lloc del 15 al 17 d'octubre

La novena edició de Les Comes 4x4 Festival se celebrarà els dies 15, 16 i 17 d'octubre del 2021, a l'entorn del mas Les Comes ubicat al terme municipal de Súria. Preveient que el proper mes de març encara persisteixin restriccions a la mobilitat a causa de la pandèmia, l'organització ha decidit traslladar el certamen de motor, off-road i aventura a la tardor, fora de les seves dates habituals.

Tal i com indica l'organització, tots els participants inscrits per a l'edició del 2020 que no hagin demanat la cancel·lació de la inscripció, mantindran tots els serveis contractats. Aixì, el dia amb accés a les pistes (divendres, dissabte o diumenge) i la reserva de la zona d'acampada queden automàticament contractades per a l'edició del 2021. A més, l'organització no admetrà més inscripcions per accedir a les pistes.



Els responsables de la trobada, un referent a escala continental, van intentar celebrar el festival en dues ocasions al llarg del 2020, però la realitat de la pandèmia ho va impedir. Segons la nota emesa pels responsables del muntatge, "tenim l'esperança que la situació general de la pandèmia hagi millorat a l'octubre i s'hagin pogut restablir de nou l'organització d'esdeveniments de forma generalitzada".



Els responsables del festival aniran informant en els propers mesos de les activitats i les exhibicions que es duran a terme durant els tres dies, a la web oficial www.lescomes4x4festival.com i a les xarxes socials (@lescomes4x4festival).