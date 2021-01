El Barça es queda sense defensa (2-3)

La inconsistència defensiva va frustrar ahir l'esperança del Barça de sumar un títol a la bona imatge que havia donat en els darrers partits. No és que l'equip de Koeman jugués com els àngels, però havia encadenat unes quantes victòries que havien millorat les males sensacions amb les que havia acabat l'any. Però la Supercopa va recompensar l'afany de l'Athletic Club en un partit que es va decidir a la pròrroga després que els bilbaïns empatessin el partit quan només quedava un minut per al final.

El relat de la primera part podria prescindir dels primers 40 minuts i anar directament a explicar com el Barça es va situar davant en el marcador i, en un obrir i tancar d'ulls, els bilbaïns van restablir l'empat. Després de protagonitzar gairebé tres quarts d'hora de futbol poc atrevit, sobretot per part blaugrana, i sense grans ocasions, va ser en el tram final quan els dos equips es van engrescar.

La pressió alta dels homes de Marcelino va deixar poc marge de maniobra a un Barça que no creava joc al mig del camp i que no feia arribar la pilota als davanters. Un xut de Williams sense perill i una targeta groga a Lenglet van ser les accions més rellevants del primer quart d'hora.

Messi, titular després de causar baixa en la semifinal contra la Reial Societat, va acabar abandonant la posició avançada per anar a buscar pilotes en la zona de creació. Una passada en profunditat a Alba que va tallar la defensa basca va ser l'acció de més perill del Barça fins que Griezmann, al minut 40, va aprofitar que una combinació entre Alba i Messi, amb xut de l'argentí, va acabar amb la pilota morta dins l'àrea. El francès va marcar l'1-0 i va donar a l'equip un rèdit inesperat per al joc prudent i gens brillant que havia practicat fins aleshores.

Però l'Athletic Club, que al 25 va tenir una bona ocasió en un xut de Capa que Ter Stegen va enviar a córner, va empatar desseguida. Williams, a qui Araujo va marcar amb encert, va filtrar des de fora l'àrea una passada a De Marcos que, davant la passivitat d'Alba, va empènyer a gol, sense oposició.

El segon temps va ser més dinàmic, però en cap moment els de Koeman van refermar les bones sensacions dels partits anteriors. Al 52, Messi hauria pogut avançar l'equip amb una falta que va sortir fora ben a prop del pal. El Barça ja no esperava els biscaïns tan endarrerits com al primer temps, i va intentar controlar el partit. Al 56, Raul García va marcar el segon gol de l'Ahtletic, però el VAR va detectar un fora de joc mil·limètric.

Malgrat tot, els catalans van tenir el partit a les seves mans amb el 2-1 de Griezmann, que va rematar com a davanter centre una centrada d'Alba. Però Vilallibre, en una falta executada per Muniaín, es va avançar a la defensa blau-grana i va empatar en el minut 89.

A la pròrroga, tot van ser males notícies per als barcelonistes. Munianín, lliure de marca, va passar a Williams i el davanter bilbaí va marcar un golàs per l'esquadra. Griezmann no va encertar sol davant de porteria uns minuts més tard. I en el darrer alè, Messi va donar un cop de puny a Villalibre i va ser expulsat per primer cop des que és jugador del Barça.