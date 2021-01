Betis i Bilbao perden i queden encallats a la zona baixa

Les derrotes del Coosur Reial Betis i del Retabet Bilbao, en els partits disputats ahir al migdia, deixen els andalusos i els bascos amb quatre victòries a la part baixa de la classificació de la Lliga Endesa, les mateixes que un altre equip d'Euskadi, l'Acunsa GBC, que dissabte va vèncer a la pista del Joventut i que ha encadenat dos triomfs consecutius. Aquest fet, unit a la victòria del Baxi Manresa davant de l'Unicaja, provoca que els bagencs hagin aconseguit un còmode marge de cinc partits guanyats respecte de la zona de descens a la LEB Or, un bon coixí abans d'afrontar un calendari dur en les properes jornades.

El Bilbao va caure a Andorra per 72-70 i, gràcies a això, l'equip d'Ibon Navarro va poder trencar una ratxa molt negativa de cinc derrotes consecutives entre l'ACB i Europa. Va ser un partit en què els locals van haver de remar a la primera part, després d'un 2-10 inicial de la formació d'Àlex Mumbrú. Tot i això, van poder arribar al descans guanyant d'onze punts (37-26) i van controlar bé els segons vint minuts. Però els forans es van reenganxar al duel i un parcial d'1-8 va situar el 71-68. A més, Rousselle va anotar dos tirs lliures (71-70), Hannah en va errar un i, en l'última acció, una bona defensa de Jelínek va obstaculitzar un triple guanyador de Jenkins. Hannah, amb 15 punts, va ser el màxim anotador del partit, davant dels 14 del visitant Huskic.

En l'altre partit de la matinal, el TD Systems Baskonia no va tenir cap dificultat per superar un Betis al qual l'arribada de Joan Plaza a la banqueta no li ha atorgat el canvi de rumb esperat. A més, els d'Ivanovic van estar molt encertats en el tir exterior, amb un total de 17 triples anotats, en una anotació en què va destacar Luca Vildoza, amb 19 punts, 5 assistències i 5 recuperacions, tot i que el màxim anotador va ser Alex Peters, que en van fer 27, amb 6 de 7 des de la línia de tres. Per la banda visitant, es va salvar Ouattara, autor de 22 punts.

En el darrer partit del dia, per les suspensions de l'Obradoiro-Reial Madrid i del Barça-Estudiantes pels casos de covid, el València de Jaume Ponsarnau va vèncer a la pista del Burgos de Joan Peñarroya, amb el qual va empatar en la cinquena posició de la classificació. El triomf es va basar en l'últim període, al qual es va entrar amb 60-62, però un parcial de 0-9 va deixar els castellans tocats, tot i la reacció final. Els 25 punts de McFadden no van ser suficients. Pel València, Labeyrie en va anotar 21.