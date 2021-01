El Cadí entra a la bombolla europea amb il·lusió de passar

El Cadí la Seu va viatjar ahir a Sfantu Gheorghe [Sant Jordi en romanès], ciutat d'uns 60.000 habitants situada al costat de Brasov i al nord de Bucarest, on a partir de demà afronta una de les bombolles que la FIBA ha programat per dur a terme les competicions europees aquesta setmana. El conjunt de Bernat Canut debutarà demà a les tres de la tarda contra l'ESBVA Lilla i després jugarà dimecres, a la mateixa hora, contra el Namur belga, i divendres a les sis davant del conjunt local, el Sepsi, en la seva intenció de classificar-se entre els dos primers i passar a les eliminatòries de la segona competició europea.

Les urgellenques arriben al partit després de l'ensurt que van suposar els positius del València, el seu últim adversari, la setmana passada, la qual cosa va obligar a cancel·lar el duel de lliga davant del Perfumerías Avenida i a confinar tot l'equip mentre les proves PCR no confirmaven els negatius que permetien viatjar a tota la plantilla.

L'entrenador de les urgellenques, Bernat Canut, va defensar la motivació davant del torneig. «Tots els que vam estar aquí fa dos anys sabem què costa i ho hem d'aprofitar». Dels rivals, «hem vist bastants partits del Lilla i del Namur. Les franceses són un equip molt físic, amb capacitat per córrer la pista i és una bona prova». Va recordar que «els partits que hem guanyat a la lliga han arribat quan hem estat bé a darrere i hem defensat. Hem pogut guanyar partits a molts i a pocs punts, però quan hem vençut ha estat quan hem pogut agafar rebots i sortir».

D'altra banda, la canària Yurena Díaz va lamentar haver estat «dos dies a casa sense activitat i haver hagut de tornar a arrencar per entrenar-nos». Dels rivals, «el que hem vist ha estat per Internet, però sabem que la lliga francesa és molt física i haurem de trobar solucions tàctiques per superar aquesta força que tenen». A més, «no estem acostumades a jugar tres partits en quatre dies com farem ara, i caldrà dosificar bé els nostres esforços».