El CB Monbus Igualada sucumbeix a la pista del líder

L'Igualada va perdre dissabte en un partit ajustat a la pista dels líders, un CB Valls que només ha perdut un partit, i s'ha situat amb un 5-1 en el global de la competició. Els jugadors anoiencs van pagar el baix encert des de la línia de tir lliure (12/21), i en un partit tan ajustat com aquest això va ser decisiu per al resultat final. A més, el Valls va ser més eficient dins la pintura i va aconseguir bones situacions de tir, mentre que els visitants no van poder fer notar al marcador les 18 pilotes perdudes del CB Valls. De nou, bon partit d'Eduard Tejero, que, amb 16 punts, quatre rebots i tres pilotes recuperades, va tornar a ser el més destacat dels igualadins. Amb aquesta derrota el CB Igualada se situa 2-2 en el balanç global de la temporada.