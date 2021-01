Un gol de Jon Lobo al 95 dona els tres punts al Nàstic

El Gimnàstic de Manresa juvenil va sumar tres punts vitals en la seva lluita per intentar pujar de categoria, després d'imposar-se en una espectacular remuntada al camp del cuer la Floresta.

L'equip visitant, dirigit per Adrià Talavera, va saltar damunt del terreny de joc sense ritme i el minut 4 va encaixar un gol en una jugada de servei de banda. Els locals van continuar pressionant amunt i van aconseguir marcar el segon gol després d'una greu sortida del porter visitant. A partir d'aquí el Gimnàstic va començar a tancar el seu rival al seu camp però sense encert.

A la represa l'entrenador visitant va fer canvis i el partit va canviar completament. Els jugadors bagencs van dominar a pler i van retallar distàncies just a l'inici de la segona meitat. Casadesús va enviar una magistral centrada a l'àrea perquè Vallverdú marqués el primer gol, 2-1. Els jugadors escapolats van insistir, i van generar moltes ocasions, i no va ser fins al minut 80 que van aconseguir empatar amb un gol en pròpia porteria, 2-2 .

El Gimnàstic va gaudir de tres ocasions molt clares per guanyar, però no va ser fins al minut 95 que va arribar la remuntada. De nou Casadesús va enviar una excel·lent pilota a l'àrea i, aquest cop, el central Jon Lobo va arribar per fer de davanter i marcar el gol de la victòria escapolada.