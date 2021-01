El Manresa FS juvenil perd amb el Barça tot i oferir un bon joc

El Manresa FS juvenil va competir en la seva complicada sortida a la pista del totpoderós líder FC Barcelona, però va acabar cedint a la segona meitat.

Durant la primera part els jugadors visitants van desplegar un efectiu joc i van equilibrar l'enfrontament davant d'un conjunt local que no va imposar la seva superioritat. A mitjan primera meitat el visitant Pau va aconseguir obrir la llauna al marcador i va posar davant els manresans. A partir del gol, els blaugrana van collar i van atropellar els bagencs. El Barça no va donar cap opció i va aconseguir capgirar el marcador amb tres gols consecutius en cinc minuts. Es va acabar la primera meitat amb un favorable 3-1 per als de casa. A la represa, el FC Barcelona va estar més encertat de cara a porteria, però el Manresa continuava demostrant bones sensacions. Amb el resultat de 5-1, l'entrenador visitant va optar per sortir amb el sistema de porter jugador. Aquesta situació va ser favorable per als visitants, ja que Ernest va reduir distàncies a dos minuts del final. Els jugadors manresans van continuar collant per intentar tenir alguna mínima opció, però el conjunt de casa va aconseguir arrodonir la victòria amb el definitiu sisè gol quan faltaven cinc segons.

Amb aquesta derrota, el conjunt del Pujolet continua en una mala dinàmica de resultats i es troba en l'antepenúltim lloc després d'onze jornades disputades, amb 10 punts.

En la propera jornada de la lliga, l'equip manresà rebrà la visita del Ripollet. L'equip del Vallès Occidental es troba en sisè lloc amb un total de 13 punts (un partit més disputat respecte del conjunt manresà).