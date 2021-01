Allau de medalles per al Mountain Runners i el CE Cerdanya en els estatals de Boí

Els representants del Club Esquí Cerdanya i el Mountain Runners Berguedà van assolir un grapat de medalles en els Campionats d'Espanya que es van celebrar a l'estació de la Vall de Boí, amb l'única incidència negativa de la suspensió de la prova d'esprint del divendres pel vent.

Oriol Cardona (SK Camprodon) i Ana Alonso (Alpujarra) es va proclamar campions en la prova individual, amb els ceretans Jordi Alis 5è i Clàudia Tremps 6a en les categories masculina i femenina, respectivament. En júnior, or per Albert Pérez (CEC) i Maria Costa (MRB) i plata per Ot Ferrer (MRB). En juvenil, plata per Ares Torra i bronzes per Martina Gonfaus i Enric Baños, tots tres del MRB. Núria Balaguer (MRB) va vèncer en infantil, Robert Parcerisa va ser 3r en 0-40 i Jaume Estañol 2n en 0-50, ambdós del CEC.

En la cronoescalada, Marta Garcia (CEC) es va proclamar campiona absoluta i Maria Costa (MRB) ho va fer entre les júniors. En juvenil, plata per Ares Torra (MRB) i bronze per Berta Guitart (MRB). En l'apartat masculí, Pere Rullan (La Molina CE) va fer quart i Albert Pérez (CEC) 6è i primer júnior. Ot Ferrer (MRB) es va penjar el bronze júnior, el mateix metall que Enric Baños (MRB) en juvenil i que Sergi Reixach (CEC) en la categoria 0-45.

El certamen es va iniciar dijous amb els relleus. En la categoria de promoció, amb 12 equips inscrits, els quatre primers van ser catalans. L'or va ser per Aina Garreta, Tomeu Comelles i Ot Ferrer; la plata per Aaron Álvarez, Ares Torra i Albert Pérez; el bronze per Erola Rocías, Enric Baños i Marc Radua i el 4t lloc per Arnau Balcells, Pau Carol i Maria Costa.