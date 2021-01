El Cadí La Seu debuta amb victòria a l'Eurocup femenina

El Cadí La Seu ha debutat amb victòria al grup G de l'Eurocup femenina de basquetbol, després d'imposar-se aquesta tarda en la primera jornada a l'ESBVA Lilla per 69-71. Les jugadores de Bernat Canut, que s'enfrontaran demà dimecres (15 h) al Namur belga, estan concentrades a la ciutat romanesa de Sfantu Gheorghe juntament amb els dos rivals esmentats i el Sepsi local, en règim de bombolla per poder celebrar el torneig seguint les normatives sanitàries.

El matx ha estat molt igualat i no s'ha decidit fins els darrers instants. El primer quart ha acabat amb 21-20 a favor de les franceses, i el partit ha arribat al descans amb 35-34. En la segona meitat, l'equilibri ha persistit en tot moment en el marcador. Amb un parcial de 22-20, el Lilla ha mantingut l'avantatge al final del tercer quart (57-54), però el treball de les catalanes ha trobat el seu fruit. Després d'empatar a 64, l'equip s'ha posat per davant i ja no ha deixat escapar la victòria.

En les files de l'equip de Bernat Canut, les màximes anotadores han estat Castellano, amb 17 punts, Dornstauder, amb 14 i 7 rebots, i Etxarri, amb 12.