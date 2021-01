Els clubs de 1a Catalana exigeixen tornar en 15 dies o suspendre el curs

Els quaranta equips de la Primera Catalana de futbol, entre els quals hi figuren el CF Solsona i el CF Martorell, han adreçat un manifest a la Federació Catalana en el que demanen que es posi fi a la incertesa i dictamini la suspensió de la temporada si no poden tornar als entrenaments el dia 1 de febrer com a molt tard. «Necessitem saber alguna cosa en ferm, indiquen els presidents de les dues entitats de la Catalunya central, Ernest Estany i Josep Ramon Vigueras, respectivament.

«No podem anar fixant dates i anar passant els dies, necessitem saber què els hem de dir als nostres jugadors i entrenadors», explica Estany. En el mateix sentit s'expressa Vigueras, metge de professió: «tenim dues opcions, o plegar veles o reinventar-nos i donar servei esportiu i futbolístic a Martorell creant, per exemple, un torneig entre les escoles. En qualsevol cas, però, hem de saber si es reprèn la competició o no».

El curs 2020-21 va començar a la tardor abans de la segona onada de coronavirus. En la primera jornada, el dia 4 d'octubre, el Solsona va empatar amb el Sant Just (3-3) i el Martorell va perdre al camp de la Martinenca. L'11, els solsonins van igualar a les Borges Blanques (1-1), i els del Baix van caure a casa contra el Mollerussa (0-2). Els enfrontaments de la tercera jornada -Solsona-Can Vida- let i Alcarràs-Martorell- no s'han arribat a jugar mai i ara per ara sembla difícil que se celebrin.

Temps per fer la pretemporada

El darrer calendari fixat per l'ens federatiu preveu reprendre la Primera Catalana el 27 i 28 de febrer. Un nou termini, com els prèviament establerts per a després del pont de desembre i per a mitjans de gener. Però la realitat ho va impedir en tots els casos. Malgrat això, i si es confia en el nou calendari, «hauríem de poder fer una pretemporada d'almenys quatre setmanes», demana Estany.

Aquest és un dels requisits del manifest, que se sustenta en les indicacions realitzades per la federació espanyola: els altres són que els equips i els seus integrants es puguin moure sense restriccions entre municipis i comarques, que es puguin fer entrenaments amb els grups bombolla i poder fer amistosos de pretemporada.

«En el cas de no ser viable poder entrenar en la data prevista, demanem a la FCF que decreti ja la suspensió o declari nul·la la competició de Primera Catalana (que és la que ens ocupa i entenem que podria ser extensible a tot el futbol amateur)», apunta el manifest, marcant una posició a la qual hi són favorables 36 dels 40 clubs (3 en contra i 1 abstenció), entre els quals hi ha el Martorell i el Solsona.

Fitxar per altres clubs

El dia 1 de febrer, a més a més, és la data límit per a la incorporació de jugadors durant el mercat d'hivern, i n'hi hauria que podrien estar interessats en canviar de club -ja sigui per anar a un Tercera català o un equip de les comunitats on sí que s'està jugant- si abans ja saben amb certesa que no hi haurà competició a Catalunya. De fet, el defensa Àlex Otero ha deixat el Martorell i ha anat al Lenense Proinaustur de Pola de Lena, de la Tercera asturiana.

«Els nostres jugadors només cobren el quilometratge, no són professionals», anota Estany: «la relació amb el club no és laboral i per això els que no són d'aquí no poden venir a entrenar a causa del confinament. La federació va demanar algun tipus de passi a la Generalitat, però el govern s'hi va negar». Els membres de la plantilla del club solsoní porten dos mesos sense veure's les cares i «per molt que l'entrenador es pot comunicar i donar pautes a través del whatsapp, el futbol és un esport d'equip».

El primer equip del Martorell ha mantingut les sessions preparatòries però fa setmanes que estan amputades per les restriccions de mobilitat que impedeixen els futbolistes foranis acudir al camp del Torrent de Llops. «La federació va a la seva, creuen que la Generalitat afluixarà, però si no ho ha fet ni pel seu principal negoci, que són les eleccions, imagina't pel futbol», reflexiona Vigueras, que també fa esment «d'incongruències» com el fet que en el recent Navalcarnero-Eibar de la Copa del Rei hi havia espectadors.

Tot i el manifest, els dos presidents tenen coll avall que no hi haurà temporada i, que fins i tot, és aconsellable que així sigui. «Podem discutir si l'esport és essencial, però el que no ho és és la competició», diu Estany, conscient que Solsona té a hores d'ara una situació epidemiològica molt complicada.

El futbol amateur «no té cap sentit sense públic», indica Vigueras. «Si no hi ha partits, no hi ha despeses», afegeix, «però si juguem sense públic, ni bar, ni rifes, no ingressem diners peró sí que tenim unes despeses que hem d'assumir, com els arbitratges».

Els clubs també demanen a la federació que es consensuï amb ells les mesures econòmiques que s'han de prendre en relació amb les quotes ja abonades. La temporada passada, ja es van retornar part dels ingressos efectuats.