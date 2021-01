Baños bat el rècord manresà de 3.000 m vigent des del 1989

Feia més de trenta anys que figurava a les llistes de rècords absoluts del Club Atlètic Manresa, però Toni Baños el va esborrar per només 16 centèsimes aquest cap de setmana en una competició que es va disputar en territori nord-americà. La plusmarca dels 3.000 metres en pista coberta que Llorenç Bonet va fixar el 1989 en un temps de 8.20.35 va ser esborrada pels 8.20.19 que va establir el fondista de l'Avinent Manresa.

El berguedà Baños està becat per la Universitat de Cincinatti, on estudia periodisme i practica l'atletisme. Dissabte va participar en la cursa dels 3.000 metres del McCravy Invitational, una reunió atlètica que es va celebrar a la localitat de Lexington, a l'estat de Kentucky. Lluny dels tres primers, que van fer marques properes als 8 minuts, Baños va realitzar la millor cursa de 3.000 metres de la seva vida sota sostre i va arribar quart a la línia de meta, amb 8.20.19. El primer lloc va ser per Ahmed Jaziri (8.01.85), el segon per Alec Sandusky (8.02.35) i el tercer per Aaron Bienenfeld (8.02.56).

Els representants de l'Avinent Manresa van prendre part el darrer cap de setmana en diverses competicions. Mònica Clemente va saltar 4 m en perxa als controls del Palau Sant Jordi, on van destacar Nora Taher (12.22 m) i Julia Quevedo (11.39) en triple, Meritxell Tarragó (57.00) i Laura Bou (58.57) en 400 m, i Emilia del Hoyo amb 7,94 en 60 m. A València, Patricia Serrano va fer 7.77 en 60 m i 25.85 en 200 m. A Preter (València), Ainhoa Martínez va enviar el pes a 13.42 m; i Sofia Zorilla va fer 1.60 en altura a Antequera.

Al Sant Jordi també hi van ser atletes del JAB Berga, destacant els 8.45.99 de Genaro Pizarro en 3.000 m (marca personal). Ariadna Ariso (11.06.06), Ariadna Garcia (11.23.68) i Marta Palau (11.34.28) van fer marca en 3.000 m. En sub-16, 10.06.06 de Biel Vázquez en 3.000 m, 1.52.86 d'Aina Civil i 2.13.47 de Berta Rota en 600 m i Jana Minoves 53.87 en 300 m.