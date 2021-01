El Cadí La Seu debuta amb triomf a l'Eurocup en un duel intens i igualat

L'aventura europea del Cadí La Seu va començar ahir amb un bon peu en un partit igualat que no es va decidir fins els darrers instants. L'equip de Bernat Canut va derrotar l'ESBVA per 69-71 en la primera jornada del grup G de l'Eurocup, que es disputa amb quatre equips concentrats a la ciutat romanesa de Sfantu Gheorghe. Avui, a les 15 h, les catalanes s'enfrontaran al Namur belga.

El matx va ser igualat de principi a fi. El 0-5 inicial favorable a les urgellenques va ser contrarrestat per les franceses, i el marcador va continuar registrant diferències mínimes fins al final del primer quart, 21-20. En el segon, l'equilibri va ser absolut, amb un parcial de 14-14 que va conduir al 35-34 del descans. Tot i que hi va haver uns minuts d'escàs encert ofensiu, cap dels dos equips va donar el seu braç a tòrcer.

A la represa, uns bons minuts de Dornstauder i un triple de Resimont va situar el 40-44. El Cadí estava jugant amb solidesa, però el Lilla va saber reaccionar i la zona ordenada per Canut al final del tercer quart no va poder evitar que el Cadí encarés el darrer quart tres punts per sota.

Els últims deu minuts van ser apassionants. Dos triples de Peña i Díaz van capgirar el marcador (59-60), el Lilla replicava des del triple i semblava que podria trencar el partit. Però la defensa del Cadí va ser clau per posar un 64-66 que ja no es tornaria a capgirar. Tot i el 67-68, les urgellenques van resistir i es van endur la victòria.