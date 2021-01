El Cadí guanya el segon partit però se li complica la classificació

El Cadí la Seu ha fet els deures, però l'altre resultat d'avui no l'ha afavorit en el seu intent per passar a la ronda eliminatòria de l'Eurocup femenina de bàsquet. Les urgellenques han reaccionat a la segona meitat del seu partit i han derrotat el Namur belga, que ja està matemàticament eliminat, per un curt 51-45, però han sortit terriblement perjudicades de la derrota del Sepsi romanès davant de l'ESBVA-LM francès en el segon partit de la jornada per 70-73. Si les locals haguessin vençut, l'equip francès ja estaria eliminat i les catalanes haurien passat ronda. Ara falta una tercera jornada, que tindrà lloc divendres, i en què el Cadí haurà de guanyar o estar-hi molt a prop per fer realitat el seu objectiu.

Així, a les tres jugarà l'ESBVA-LM contra el Namur. Si guanya, estarà classificat. Si perd, estarà eliminat i afavorirà el Cadí. En canvi, si guanyen les franceses, el Cadí haurà de vèncer o perdre com a màxim per dos punts per poder accedir als setzens de final.



Bé el Cadí en defensa

Pel que fa al partit d'aquest dimecres, el Cadí ha estat molt més encertat en defensa que en atac. En els primers vint minuts ha vist com el Namur se li escapava per set punts (10-17) i que arribava a la mitja part amb quatre punts de diferència (20-24), però ha ajustat millor a la segona meitat i ha anat capgirant el resultat fins arribar a un final de partit més o menys còmode. La pivot Dornstauder, autora d'11 punts, ha estat l'única que ha superat el doble dígit en anotació i també en valoració, amb un total de 19.

El tècnic urgellenc, Bernat Canut, ha destacat que «no puc culpar les jugadores de falta d'actitud a l'inici. Hem sigut capaces d'aixecar-nos i guanyar un partit dolent en atac anant a la batalla»