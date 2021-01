L'Igualada HC necessita algú al timó

Després d'obrir quatre cops en un any la convocatòria de presentació de candidatures per presidir l'entitat, la junta gestora que porta actualment el timó de l'Igualada Hoquei Club no ha rebut cap proposta. Per aquest motiu, un dels emblemes de l'esport a la Catalunya central es troba en una situació d'interinitat que desembocarà, molt probablement, en una assemblea extraordinària on es definirà el futur del club.

«El termini es va cloure l'11 de gener i no es va presentar cap candidatura», explica Manel Burón, que porta onze anys al capdavant de l'entitat: «la normativa indica que s'ha d'obrir un nou termini en un màxim de tres mesos, és a dir, l'11 d'abril». La intenció de la directiva, que no va arribar a dimitir perquè no tenia la intenció de presentar-se de nou i, mentrestant, està constituïda en junta gestora, és convocar una assemblea extraordinària «per escoltar que hi tenen a dir el socis».

Per intentar que aquesta trobada sigui presencial, Burón va explicar que esperaran unes setmanes abans de fer l'anunci. «Una assemblea telemàtica, amb més de cent persones, no només implica una despesa extra sinó que també presenta una logística complicada a l'hora de fer votacions», afegeix el president de l'Igualada, que confia que la situació epidemiològica millori i la reunió social es pugui dur a terme a mitjans de febrer.

Burón no amaga el disgust pel fet que les veus crítiques que han aflorat en els darrers anys envers la gestió de la directiva han callat sobtadament a l'hora de presentar una proposta per constituir una nova junta i rellevar l'actual. «Abans de fer la primera convocatòria hi havia un sector crític que es manifestava, però després no s'ha presentat ningú a presidir el club», explica: «els que hi som portem onze anys, i fins aquí hem arribat, voldríem que algú amb idees noves es presentés per dirigir l'entitat». Un problema afegit per a la governabilitat de l'Igualada HC és que una gestora no té les mateixes atribucions que una directiva escollida pels socis. «No podem fer grans coses, pagar factures i poca cosa més, estem molt limitats», apunta Burón.

La pandèmia, a més, també ho complica tot una mica més del que és habitual. «En l'assemblea explicarem quin és l'estat de la qüestió i escoltarem quines inquietuds tenen els socis, volem que la gent es posicioni», explica Burón: «per culpa de la pandèmia és probable que perdem nens, hem de tenir present que porten mesos sense entrenar i més d'un any sense competir».

En última instància, i si de l'assemblea no surt cap alternativa a la junta vigent, Burón no descarta que tot l'equip dimiteixi per tornar-se a presentar en la convocatòria de l'11 d'abril. «Però tenim clar que si hi ha algú que vol agafar el timó, nosaltres ens retirarem», aclareix.

L'Igualada Rigat HC no va poder sumar ahir la 5a victòria de la temporada i va perdre a la pista d'un Lloret que, fins aleshores, només n'havia obtingut una en les 14 primeres jornades del campionat. La victòria local es va cimentar en la primera part, durant la qual va establir un avantatge que seria decisiu.

Els homes de Cesc Linares no van estar gens afortunats en el primer temps. Marc González va exhibir les seves dots golejadores i va sumar les dues primeres dianes en els deu primers minuts del partit. Sense trobar la manera de replicar el joc dels locals, els igualadins van veure com la diferència s'incrementava fins el 3-0 convertit per Plaza. Prop del descans, el mateix González hauria pogut tornar a marcar, però Deitg va abortar la falta directa.

L'Igualada va sortir intens a la segona part amb ganes d'aconseguir aviat un gol. Els locals, però, es van defensar amb encert i no van deixar que l'impetú igualadí trobés recompensa. Els visitants ho van intentar amb diversos xuts que no van arribar a bon port, i en canvi va ser Farré qui, en un contracop, va fer més gran la ferida.

Els igualadins no van defallir i van trobar premi amb una acció dins l'àrea de Vives que posava una mica de llum en una nit fosca. Però en la jugada següent González va protagonitzar una gran acció i va fer el 5-1. Vives, de nou, i de penal, va signar el 5-2, i Pla va fer el 5-3 quan encara quedaven quatre minuts pel final. L'Igualada va persistir per intentar la remuntada, i Pla va enviar al pal una falta directa, però va acabar perdent. Dissabte (18 h), visita a la pista del líder Liceo.