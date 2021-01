La plataforma «Ja n'hi ha prou!» fa ara una crida al món municipal

Després de les manifestacions que es van succeir dissabte passat contra la paràlisi del món de l'esport, la plataforma «Ja n'hi ha prou!» vol fer una passa més enllà en les seves reivindicacions per tal que s'acabin les restriccions imposades al seu sector. Per això, ha adreçat una carta als alcaldes del país per tal que prenguin part en les mobilitzacions que han preparat per a aquest dissabte, dia 23, al migdia a davant dels ajuntaments.

En realitat, en aquesta jornada hi havia prevista una concentració unitària davant del pavelló de Fontajau de Girona, però no es podrà fer a causa de les restriccions de mobilitat, que ahir es van allargar fins al 7 de febrer.

En la carta adreçada als batlles, la plataforma demana als polítics que «guardeu el carnet del partit a la butxaca, defugiu de silencis que us farien còmplices i corresponsables i escolteu el clam dels clubs i entitats esportives del vostre municipi».