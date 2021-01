Dani Garcia diu adeu al Girona guanyant i avui tornarà al Baxi

El base mataroní Dani Garcia va anotar 5 punts, amb un triple, en la victòria del Bàsquet Girona per 86-70 davant del Força Lleida en el seu últim partit amb el conjunt de Carles Marco abans de ser repescat pel Baxi Manresa, que el tenia cedit al conjunt gironí. Els companys de Garcia, fins i tot, el van acomiadar després del duel de manera afectuosa amb cops al cap per felicitar-lo pel retorn a la Lliga Endesa.

Si no passa res estrany, el Baxi ha d'anunciar avui que repesca el director de joc, segons va avançar dimarts el periodista Chema de Lucas. També caldrà que algú de la part tècnica expliqui el motiu d'aquest moviment, ja que no hi ha lesionats de gravetat entre els bases, Dani Pérez i Jonathan Tabu, tot i que el congolès ha fet uns últims partits fluixos, la setmana passada va tenir molèsties i no sembla un jugador que agradi especialment a Pedro Martínez.

Dani Garcia ha tingut unes mitjanes de 5,4 punts, 3,1 assistències i 6,3 de valoració en al seva etapa d'onze partits a Girona, en què l'equip ha guanyat 5 partits i n'ha perdut 6. Dani Garcia ja va debutar a l'ACB va dues temporades de la mà de Joan Peñarroya.