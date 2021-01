Premi sense festa final per a l'Avinent

El febrer de l'any passat, l'equip femení de l'Avinent Manresa va ser setè en l'estatal de clubs en pista coberta d'atletisme que es va celebrar a València. Va ser el millor resultat de la història de l'entitat, ratificat amb la mateixa posició a l'estiu a l'estadi de Vallehermoso de Madrid. Aquest any, segons el rànquing de la federació, l'equip és el sisè classificat, o sigui, està millor, però no podrà participar en el certamen. Com s'explica? Doncs en part per la covid, que ara serveix per justificar-ho tot, però també per un particular sistema d'organització de la prova.

Amb les dades a la mà, les manresanes són sisenes amb 11.877 punts, només superades pel València (13.186), el Playas de Castelló (12.978), el FC Barcelona (12.754), l'Atlètic Sant Sebastià (12.248) i el Pamplona Atlètic (12.001). Queden darrere tradicionals rivals que abans eren superiors com l'Scorpio de Saragossa, l'Unicaja Jaén, el Nerja o l'Agrupació Atlètica Catalunya, una entitat que té molt a dir en tota aquesta història.

Primer problema: la reducció

Com explica el director tècnic del CA Manresa, Joan Lleonart, «ja ens van comentar fa dies que aquest any l'estatal se celebraria al Palau Sant Jordi de Barcelona i, per protocols covid i per seguretat, s'hi reduiria el nombre d'equips dels vuit habituals a sis. No s'entén gaire, ja que la rebaixa d'atletes que suposa és molt baixa i en una instal·lació tan gran es pot separar bé tothom, però s'ha d'acceptar». El club pensava que seria setè, però la seva sorpresa va ser quan dimarts va sortir la classificació, que el deixava en la sisena posició, la més alta de tota la història de l'entitat. A més, per dret esportiu podria participar en l'estatal, ja que hi van les sis primeres. Però no serà així.

Segon problema: l'organització

Perquè com explica Lleonart, «la federació també ens va informar que l'entitat organitzadora de la prova seria l'Agrupació Atlètica Catalunya, amb la qual cosa aquest club també tenia la plaça assegurada, juntament amb els cinc primers classificats». Aquesta decisió deixava automàticament fora del míting tant l'Avinent, en l'apartat femení, com l'Unicaja Jaén, en el masculí, en benefici del combinat barceloní.

D'aquesta manera, l'estatal del Sant Jordi del proper dia sis acollirà una formació l'equip femení del qual ocupa el novè lloc del rànquing espanyol, amb 343 punts ménys que l'Avinent. En homes, la diferència encara és més gran, ja que és dotzè.

Lleonart explica que «ells assumeixen l'organització administrativa de la prova, però també s'hauria pogut determinar que, ja que qui realment ho munta tot és l'ajuntament, propietari de la instal·lació, l'amfitrió hagués estat el Barça, l'altre equip barceloní, i llavors nosaltres hi hauríem entrat». La realitat és que, com diu el lema l'olímpic, l'Avinent ha arribat més ràpid, més lluny i amb més força que mai, però no ho podrà mostrar davant de ningú.

Per tal de configurar el rànquing estatal que donava accés a l'estatal en pista coberta, la federació recull el millor registre d'un total de dotze especialitats. En el cas de l'Avinent, set de les dotze són a càrrec d'atletes formades al club des de molt joves, la qual cosa demostra que el seu creixement ha arribat recorrent al talent de la casa.

Així, de les captades a fora hi ha la mallorquina Maria Quetglàs (11.88 en 100 metres), la murciana Patricia Serrano (24.97 en 200), la manxega Sofía Zorrilla (1,74 en alçada), la valenciana Ainhoa Martínez (14,02 en pes) i la santcugatenca Nora Taher (13,24 en triple salt). Les de casa són Meritxell Tarragó (55.41 en 400 metres), Núria Tió (2.09.39 en 200), Marina Guerrero (4.26.27 en 1.500), Meritxell Soler (16.27.67 en 5.000), Mònica Clemente (4.31 en perxa) i Emília del Hoyo (5,90 en llargada). A més, hi ha un cas especial.

La tornada de Paula Raul

Es tracta de la manresana Paula Raul, que fins fa poques setmanes estava centrada en la preparació per poder arribar als propers Jocs Olímpics en skeleton. Finalment, ha decidit fer marxa enrere i no seguir en aquesta cursa, amb la qual cosa torna a l'atltetisme, en què va arribar a ser tercera en un campionat d'Espanya. Raul té una millor marca de 13.79 en els 100 tanques. A part de tots aquests noms, n'hi ha més en reserva que seran útils sobretot a l'aire lliure, en els mítings en què calgui aportar dues atletes per prova.