Una pròrroga per tombar el mur Ramon

El Barça va evitar un ridícul com el del Madrid el dia abans guanyant a Cornellà, però necessitant la pròrroga per fer-ho. La falta d'encert blaugrana per culpa de la sensacional actuació del porter Ramon, que va parar dos penals a Pjanic i Dembélé, va allargar una resolució que va encarrilar el francès a l'inici del temps suplementari.

Després d'uns primers minuts de tempteig, els visitants van patir amb un parell de rematades, però van tenir la primera ocasió. Va ser un córner que Pjanic va servir tens perquè Trincao rematés de volea i Ramon aparegués per primer cop. Després d'una rematada alta d'Eloy va arribar el penal. El lateral Estellés va tocar amb el peu la cara d'Araujo. Pjanic el va xutar fort, però Ramon va respondre amb una gran intervenció. El Barça ho va notar i no va inquietar la porteria local fins al descans.

Koeman va retirar Riqui Puig i va canviar de banda Trincao. Als tres minuts, Ramon va evitar un gol fet de Braithwaite i, als dotze, va arribar una gran opció en una falta llançada per Pjanic i enviada a fora per Griezmann. Tot i això. Agus Medina va avisar amb un xut llunyà que va aturar Neto i, tot seguit, Eloy va rematar a fora.

Segon penal, segon error

El Barça perdia la força inicial, Neto havia d´aturar un xut de Gonzalo i Koeman recorria a titulars com Busquets i Pedri. Pocs minuts més tard, en una acció rara i de pilotes penjades, Pol Moreno va fer un penal sobre Lenglet clavat al de la primera meitat. Ara el va llançar Dembélé pel centre, Ramon no es va moure i el va tornar a aturar.

El tècnic local va fer entrar el santfruitosenc Aschalew Sanmartí i, a tres minuts, Ramon va tornar a salvar el seu equip a xut de Pjanic que va picar el travesser seguit d'un altre cop de cap d'Araujo a fora. En l'últim minut, els dos centrals van poder anotar, però el cop de cap de Lenglet va sortir desviat.

En la pròrroga, novament Ramon va evitar el gol de Dembélé quan ja era a terra, però no va estar encertat en el següent xut del francès que li va doblegar les mans. Es va refer minuts després fent una gran aturada a Konrad, que havia rellevat Griezmann. A la represa, el Cornellà ho va intentar sense èxit i, en el descompte, Pedri va donar el 0-2 fet a Braithwaite.