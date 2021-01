El Reial Madrid comunica que Zidane ha donat positiu per covid-19

L'entrenador del Reial Madrid, Zinedine Zidane, no podrà viatjar a Vitòria amb la resta de l'equip per jugar dissabte contra el Deportivo Alavés perquè ha donat positiu per coronavirus, segons ha confirmat aquest divendres el club madridista.

"El Reial Madrid CF comunica que el nostre entrenador Zinedine Zidane ha donat positiu per covid-19", ha assenyalat l'equip madrileny en un escrit, sense oferir més detalls.

D'aquesta manera, el francès no podrà dirigir els blancs a Mendizorrotza on jugarà amb l'Alabès després de caure eliminat en la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra l'Athletic Club i no superar els setzens de final de la Copa del Rei contra l'Alcoià de la Segona Divisió B.

No serà l'única baixa del conjunt blanc a Vitòria atès que el defensa Nacho Fernández tampoc no podrà jugar perquè és el contacte estret d'un cas positiu i per protocol s'ha vist obligat a fer quarantena.