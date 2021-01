Trucant a la porta de la selecció per poder-hi entrar per la finestra

D'aquí a unes setmanes la Lliga Endesa torna a aturar-se. El motiu és la celebració de la Copa del Rei, seguida de les dates reservades per a les seleccions estatals per disputar els partits classificatoris per als respectius tornejos continentals, les anomenades Finestres FIBA. El fet que els diferents combinats no puguin convocar jugadors d'equips de l'Eurolliga, obre el ventall per comptar amb no habituals. Idins del Baxi Manresa hi ha dos elements el rendiment dels quals està sent prou alt per cridar l'atenció del seleccionador del conjunt campió del món, Sergio Scariolo. Dani Pérez i Guillem Jou estan trucant a la porta per obrir la finestra.

Lluita contra els recuperats

Pel que fa a la posició de base, Dani Pérez, de 30 anys, està fent actuacions prou destacades per ser tingut en compte. Els equips estatals no li venen de nou. Va ser internacional en les categories entre la sub-16 i la sub-20, quan es veia en ell un jugador amb molta projecció pertanyent al planter del FC Barcelona. De fet, en la primera d'aquestes categories va ser campió europeu al costat d'un tal Ricky Rubio i en la segona va assolir un bronze en el campionat continental de Croàcia.

Ara, en la seva maduresa, Dani Pérez és el màxim assistent de l'ACB i una peça fonamental en un Baxi que fa un dels millors jocs de la competició i que és vuitè a la lliga, en posició de play-off.

Si mirem la competència que té, trobem que dos dels homes que van assistir en finestres FIBA anteriors, Carlos Alocén i Quino Colom, ara no les poden jugar perquè han fitxat per equips d'Eurolliga, el Reial Madrid i l'Estrella Roja. Sembla fix el base de la Penya Ferran Bassas i el perill pot arribar de la recuperació dels problemes físics de dos directors de joc que es van enfrontar a ell dissabte, Alberto Díaz i Jaime Fernández, de l'Unicaja, que ja han entrat en d'altres convocatòries. La crida d'altres jugadors possibles seria de difícil explicació veient el rendiment del jugador riberenc.

Polivalència i joventut

De tota manera, la sorpresa podria ser Guillem Jou qui, a hores d'ara, és el segon jugador amb més valoració del Baxi darrere d'Eatherton. La seva joventut i projecció, amb 23 anys, i la possibilitat de poder-se adaptar a jugar d'escorta i d'ala pot ser un element clau en la seva convocatòria.

En les quatre o cinc posicions entre el dos i el tres semblen fixos Xabi López-Aróstegui, Darío Brizuela i un tirador com Francis Alonso. Des de Tenerife expliquen que dos habituals com Dani Díez i Santi Yusta no es troben gaire bé físicament i llavors hi ha veterans com Beirán o Rabaseda i consolidats com Paulí que són competència, tot i que Jou té millors xifres enguany. Caldrà esperar encara unes setmanes per saber si el Manresa afegeix internacionals a la llista històrica.