Un desequilibri classificatori que es posa a prova

Tres mesos menys un dia després de veure's les cares per última vegada, Manresa i Igualada es troben demà (12 hores) a l'estadi del Nou Congost en un derbi de l'eix Diagonal que arriba en un moment molt diferent per a totes dues bandes. Els bagencs són tercers a la classificació, han crescut en el seu joc i fa sis partits que no perden; els anoiencs han hagut d'introduir molts canvis a l'equip i tenen nou entrenador per intentar fer un gir al fet d'haver sumat un sol punt dels últims 21, amb sis derrotes i un empat. Vistes les xifres, i també el joc d'aquell dia, sembla complicat d'explicar com aquell 25 d'octubre els igualadins van vèncer per 1-0, aprofitant un autogol del central Amantini. Demà, a feu manresà, caldrà veure si hi ha revenja o sorpresa.

Mantenir el nivell

Per la banda manresana, amb tota la plantilla a punt, ja recuperat el defensa Castanyer, el seu entrenador, Ferran Costa, explica que «venim de puntuar en dos desplaçaments complicats, tot i que vam marxar de Castelldefels amb gust agredolç perquè vam generar moltes ocasions i hauríem pogut guanyar. De tota manera, l'equip va mostrar aquest punt de creixement, ja que a la primera volta havíem tingut problemes per crear-los totes aquestes oportunitats. Ara volem reafirmar aquests resultats amb una victòria al Congost perquè a casa es defineixen els equips i hi volem ser fiables».

Sobre els canvis a l'Igualada, comenta que «si baséssim els plans en el que fa el rival ens condicionaria, però intentem portar els partits cap a on volem, tenim una proposta pròpia i la intentem imposar. La situació és atípica perquè han tingut canvis de jugadors i entrenadors, però coneixem els seus perfils individuals i voldrem imposar la nostra identitat pròpia».

Després de l'aturada

A l'altra banda, l'Igualada arriba després de no haver pogut jugar la setmana passada pels casos de coronavirus en la Muntanyesa i estrenarà nou tècnic en la figura de Carlos López. En l'últim mes, els blaus han donat tres baixes (David López, just ahir, Lucas Palma i Favio) i han fitxat quatre jugadors (Obinna, Eppy, Marcé i Contreras) per fer un gir de timó a la situació, ja que són tercers per la cua.

López explicava que no haver jugat la setmana passada «no se sap mai com pot influir. Hauríem preparat igual el partit contra el Manresa a partir de dilluns. De tota manera, hem aprofitat per veure quin equip tenim, adonar-nos de les mancances i veure en què podem millorar». En aquest sentit, «m'he trobat un equip compromès, un vestidor bastant sa i bo, tal com m'havien avançat. A partir d'aquí, potser hem d'incidir a recuperar l'estat anímic d'una dinàmica tan dolenta. Llavors ens haurem d'adaptar als jugadors que tenim. Els nostres equips sempre són agressius i verticals i intentarem implementar-ho».

Sobre el duel contra el Manresa, reconeix que el partit de la primera volta «és el primer que vam repassar quan vam arribar. És cert que el Manresa va ser protagonista i va merèixer més. De cara a diumenge, ells són atrevits, amb recursos amb la pilota. No els la regalarem però potser tindran més possessió. Ens hi intentarem revelar per atacar i guanyar».

Els dos entrenadors que s'enfronten demà tenen un passat recent comú al juvenil del Gimnàstic de Manresa. La temporada 2016-17, López va fer ascendir l'equip escapulat a la màxima categoria, però en acabar l'any va anar-se'n a entrenar el Sabadell B. El seu relleu el va prendre un Costa que hi va estar dos cursos, salvant la formació en el primer. L'actual tècnic igualadí va lloar el seu homòleg. «El Ferran està fent una feina boníssima. Han format un equip molt equilibrat, amb joventut i algun veterà. Ens coneixem. És un gran tècnic i no em sorprèn la seva situació».

Pel que fa a Costa, «conec el Carlos des que portava l'infantil del Mercantil i del Marianao, des de fa molt temps. Suposo que voldrà deixar la seva mostra d'identitat a l'equip, però ens hem de centrar a portar el partit cap on nosaltres volem».