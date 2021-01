Mirambell acaba 21è la prova de Königssee i amb problemes físics

El pilot manresà Ander Mirambell es va classificar en el lloc número 21 en la tercera prova de la Copa del Món en què participa aquesta temporada, la que va tenir lloc ahir al circuit de Königssee, a Alemanya. El resultat no va ser tan bo com el de Winterberg i, sobretot, el de Saint-Moritz per culpa, entre altres motius, d'una punxada al quàdriceps que li va condicionar l'actuació. Mirambell va entrar pels pèls a la segona màniga, amb el mateix temps que el vintè classificat, el rus Daniil Romanov, amb un temps de 51.50 que gairebé va calcar en la segona baixada amb 51.47.

A part de la punxada muscular, Mirambell també va cometre una errada en la segona oscil·lació del kréisel, el revolt de 360 graus del circuit després del qual va colpejar en una paret.

Després de les dues baixades, va declarar que «he intentat empènyer amb el dolor que tenia sent conscient que el temps d'arrencada seria més lent. Hauria estat més prudent no sortir, però aquest no és el meu tarannà. El pilotatge ha estat bo i el temps també, però em sap greu no haver pogut ser més competitiu». L'última prova de l'any serà la setmana que ve a Igls, a prop d'Innsbruck.