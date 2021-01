Una vintena d'entitats de Manresa es concentren per exigir que es restableixi l'activitat esportiva

Una concentració ha aplegat aquest dissabte al migdia un centenar de persones davant l'Ajuntament de Manresa per reivindicar l'aixecament de les restriccions a la pràctica esportiva decretades arran de la pandèmia de la covid. L'acte, que s'ha portat a terme davant de diferents consistori de tot Catalunya, estava organitzat per la plataforma Ja n'hi ha prou i reclamava l'aixecament parcial de les restriccions que actualment hi ha a la pràctica de l'esport. Durant la concentració, en la qual hi havia representants d'una vintena d'entitats esportives manresanes, s'ha llegit un comunicat en el qual es demanava que es deixi de "criminalitzar" el món de l'esport i que se'ls tracti igual que altres àmbits, com el món de la cultura, on cines, teatres i altres espais poden obrir amb un aforament del 50%.

Al final del manifest, s'ha demanat que alcaldes i regidors s'unissin al seu "crit" i que traslladin al seus respectius partits polítics les seves demandes. També han agraït la presència en la concentració del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú i de la regidora de Salut, Maria Mercè Tarragó.

Dissabte de la setmana passada les entitats ja van mostrar públicament el seu rebuig amb concentracions davant dels equipaments esportius municipals. En el cas de Manresa la concentració va tenir lloc al Congost.