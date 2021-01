El Liceo imposa la lògica però l'Igualada planta cara a Riazor

Jugar contra el Liceo mai és fàcil i menys aquest any en què els gallecs han disputat disset partits i només han cedit un empat. Ahir, en la visita de l'Igualada Rigat HC, Riazor va continuar essent un fortí inabordable, però els homes de Cesc Linares van plantar cara al líder de l'OK Lliga i van demostrar que la segona volta els pot ser propícia que la primera, en la que només van guanyar quatre duels.

«Hem donat la cara en tot moment», va afirmar Vives després dels 50 minuts de joc. Els anoiencs van perdre per 5-1 però no li van perdre mai el pols al partit, que a la mitja part encara continuava obert després de dos gols d'Oruste, en un contracop ben conduït, i Adroher després d'una bona acció individual.

En el segon temps, l'Igualada va veure com el Liceo anotava encara dues dianes més a càrrec de Di Benedetto i Torres. Però ni amb el 4-0 van baixar els braços els visitants. Pocs segons després d'encaixar el pòquer, Bars va inaugurar el marcador de l'Igualada, i va tenir uns minuts més tard una bona ocasió per continuar escurçant la distància gràcies a una falta directa, però no va encertar a batre el porter local. Torres, amb el 5-1, va acabar sentenciant l'enfrontament de Riazor.