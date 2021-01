Dos gols, tres punts i mil badalls

Entre badall i badall, en un partit indesxifrable celebrat a l'hora de la migdiada, el Barça va sumar tres punts ahir a Elx. Un botí gens negligible en una temporada en la qual l'equip de Koeman, més enllà de l'obligat discurs oficial sobre la necessitat de no llençar la possibilitat de conquerir el títol, s'ha de fixar sobretot en l'objectiu de quedar entre els quatre primers. És a dir, obtenir el dret a disputar la propera Lliga de Campions. El contrari seria un drama superior a no afegir una Lliga més al sac.

Amb la sorpresa de la inclusió d'Umtiti a l'eix de la defensa, els barcelonistes van sortir al camp amb la sensible baixa de Messi, expulsat el diumenge anterior a la final de la Supercopa. Mingueza va ocupar el lateral tot i que Dest ja té l'alta mèdica i Griezmann va començar com a fals davanter centre. Però el nom propi dels 45 minuts inicials va ser el de Dembélé, que, sense fer cap meravella, es va mostrar com l'únic jugador capaç de fer sortir el joc culer d'un to lent i apàtic que amenaçava d'adormir fins i tot les ovelles.

Del davanter francès van sortir les arrencades, els driblatges, les centrades i, també, les decisions inexplicables que pren més sovint del que seria desitjable com a culminació de la jugada. Per a bé i per a mal, Dembélé va ser el protagonista de la primera part. De les seves botes va sortir l'execució d'una falta que Griezmann va rematar malament (min 11).

El bagatge ofensiu de l'equip català va ser escàs. Rematades de Griezmann, Alba i Pedri poc afortunades i un xut de Busquets que Badia va aturar per baix van ser el magre balanç del Barça davant d'un Elx que va plantar cara, amb laterals profunds i molta brega. En una bona acció al minut 19, Guti va rematar alt amb el cap.

El primer temps s'esllanguia en un to depriment però, aleshores, Pedri va passar en profunditat la pilota a Braitwhaite, el danès va centrar des de l'esquerra com ho fa Alba habitualment i, quan Griezmann ja tenia el canó a punt per marcar, Rigoni va interceptar l'esfèrica amb tanta mala sort que la va refusar en direcció a la seva porteria. Sobre la línia, De Jong va tocar la pilota per anotar el gol en el seu compte particular.

Trincao remata, Riqui marca

A la segona part es va accentuar un cert domini barcelonista no exempt d'ensurts. El més notori, una badada defensiva que va deixar Rigoni sol davant de Ter Stegen. Umtiti va fer una passada horitzontal que Araujo i Mingueza, l'un per l'altre, no van controlar. El porter blaugrana, però, va exhibir novament la seva sang freda i va evitar l'empat al minut 55.

Com en tantes altres ocasions aquesta temporada, el Barça es veia incapaç de tancar el partit. Un xut de Dembélé que Badia va enviar a córner, un misto de Griezmann i una pilota alta d'Alba van precedir l'entrada de Trincao en escena, substituint Dembélé. El portuguès, blanc de moltes crítiques pel seu joc inoperant, va estar a prop de marcar en dues ocasions, primer en una gran acció individual i després en un cop de cap, ambdues oportunitats frustrades pel porter local. Però a darrera hora, l'Elx no va poder evitar el 0-2 del Barça quan Riqui Puig va rematar amb el cap una brillant acció individual de De Jong.