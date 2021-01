El Futsal Vicentí juvenil sap patir per superar l'Arrels

El Futsal Vicentí va obtenir una treballada i valuosa victòria en el seu enfrontament davant d'un rival directe a la classificació, l'Arrels. El conjunt local va saber patir fins al darrer moment per aguantar l'avantatge i sumar els tres punts.

L'inici de l'enfrontament va ser dominat pels locals. L'equip bagenc va tenir la possessió de la pilota i va tenir les ocasions més clares per marcar. No va ser fins a mitjan primera meitat quan Fajardo va poder inaugurar el marcador. L'Arrels es va començar a trobar còmode damunt la pista i va aconseguir empatar just abans d'arribar al descans. Ambdós equips van enfilar el túnel de vestidor amb un empat en el marcador. A la represa els jugadors locals van aconseguir fer un gol matiner obra de Roca, que els va donar tranquil·litat. El Futsal Vicentí va encarrilar la victòria gràcies a dos gols consecutius fruits d'unes grans combinacions col·lectives. El tercer gol va arribar gràcies a Fernández i el quart, a les vambes de Bizarro.

Quan millor estava jugant l'equip local, l'entrenador visitant va decidir sortir a jugar amb el sistema de porter jugador per intentar canviar la dinàmica del partit. Els jugadors bagencs tancats al seu camp van aguantar les envestides dels visitants. L'Arrels va aconseguir retallar distàncies a quatre minuts del final amb el 4-2, i tan sols un minut més tard van posar el 4-3. El conjunt del Vicentí va ser capaç de tenir tranquil·litat per mantenir el resultat i acabar sumant els tres punts del partit.

En la propera jornada de la competició els jugadors del Futsal Vicentí visitaran la complicada pista del líder FC Barcelona.