L'Atlètic es referma en el lideratge el dia que Suárez celebra 34 anys amb un gol

És obvi que encara falten moltes jornades per disputar-se, però l'Atlètic de Madrid fa cada dia més cara de principal candidat al títol, molt més que el Madrid i el Barça. L'equip de Simeone va remuntar ahir per segona jornada consecutiva un resultat advers i va vèncer el València per 3-1 al Metropolitano. Després de vint jornades disputades, treu 7 punts als blancs i 10 als culers, i això que té dos partits pendents i només un els seus rivals.

El matx d'anit es va complicar quan Racic va obrir el marcador al minut 10 amb un gran xut des de fora de l'àrea que va agafar efecte i va entrar per l'esquadra. Els matalassers van reaccionar i Joao Felix va fer l'empat al minut 22 en rematar de forma acrobàtica a la sortida d'un córner.

Luis Suárez va celebrar sobre la gespa el seu 34è aniversari de la millor manera: va marcar el 2-1 i va recuperar el primer lloc a la llista de màxims golejadors de la Lliga. Ell i el sevillista En-Nesyri en porten 12, un més que Messi. Correa va rubricar el triomf de l'Atlètic al 71 culminant una gran acció individual de Llorente.

L'Osasuna, per la seva part, va sortir de la zona de descens en derrotar el Granada per 3-1, mentre que Celta i Eibar van empatar (1-1). Avui, Athletic Club-Getafe.