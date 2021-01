Pallissa del Barça al cuer i Tavares impulsa el Madrid

Els dos primers classificats de la Lliga Endesa van sumar sengles victòries durant la jornada d'ahir que provoquen que les coses segueixin igual al capdavant de la classificació, en què el Madrid té un triomf de diferència sobre el Barça i, a més, un duel encara per jugar. Els blancs van tenir més dificultats per superar el MoraBanc Andorra per 85-79, abans que els blaugrana passessin per damunt del cuer, l'Acusa GBC (68-110), que tornava a la realitat un conjunt donostiarra que havia encadenat dues victòries seguides.

A Madrid, al migdia, el joc del pivot Edy Tavares, que es troba en un gran estat de forma, va ser determinant, amb 16 punts, 13 rebots i, a més, el primer triple de la seva carrera. Els locals, amb les baixes de Sergi Llull, Rudy Fernández i la de Nico Laprovittola per covid, semblava que deixaria les coses clares aviat amb un 24-12 al final del període. Però el conjunt d'Ibon Navarro va reaccionar aprofitant els moments en què el gegant cap-verdià era a la banqueta. Quan va tornar a sortir, la diferència va pujar a més de deu punts, però l'Andorra es va acostar fins al 64-59 al minut 31. Això va servir perquè l'equip de Pablo Laso reaccionés i assegurés la victòria final. A part de Tavares, amb 32 de valoració, va destacar la feina dels tiradors Causeur i Carroll. Per l'equip del Principat, els millors van ser Jelínek i Dime, amb 15 de valoració, però amb més punts per al txec (16).

A la tarda, el Barça no va deixar lloc a la sorpresa i va passar per damunt d'un Acunsa GBC que venia de derrotar in extremis l'Iberostar Tenerife i el Joventut, respectivament, i sense el seu tècnic Marcelo Nicola, amb coronavirus. Ahir va tornar a la banqueta, però no va poder aturar l'allau de joc d'un conjunt barcelonista que va reincorporant a l'equip els fins fa pocs dies absents Brandon Davies i Nikola Mirotic. Un total de vuit jugadors blaugrana van finalitzar amb dobles dígits en valoració, entre els quals va destacar el pivot nord-americà (amb 21 i 18 punts). L'equip basc va resistir mínimament fins al final del primer quart (21-28), però després va ser escombrat. Dino Radoncic va ser el millor, amb 11 punts.

Average recuperat

En l'últim partit de la jornada, després de l'ajornament del Movistar Estudiantes-Joventut pels casos en els col·legials, el València va demostrar que es troba preparat per lluitar contra combinats molt físics i, no només va derrotar el Baskonia per un clar 83-61, sinó que li va recuperar el basket-average, una situació que pot ser clau al final de la lliga regular. A més, va recuperar elements importants com els balcànics Dubljevic i Marinkovic. És la desena victòria consecutiva a la lliga del conjunt de Jaume Ponsarnau.

Això que el 14-23 de sortida feia pensar que els vitorians oposarien més resistència. Va ser un triple de San Emeterio el que va impulsar el seu equip fins al 31-25. A la segona part, els valencians van trobar Tobey, i entre ell i l'encert de Prepelic, Dubljevic i Vives van disparar l'avantatge a un 66-46 del tot irrecuperable.