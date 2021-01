El Puigcerdà masculí es deixa el lideratge a la pista del Jaca (4-3)

El CB Puigcerdà masculí va perdre el lideratge a la pista del CH Jaca. Un parcial de 3 a 1 en el primer període va ser determinant en la sort del partit de la tretzena jornada, que enfrontava el primer classificat fins aleshores, el Puigcerdà, contra l'equip aragonès. La falta d'intensitat juntament amb la necessitat i les ganes posades per l'equip local van ser algunes de les claus per entendre com un equip que venia de perdre per 10-0 de Barcelona va ser capaç de batre els cerdans.

Amb la derrota, el Puigcerdà perd el lideratge en benefici del Barça Hoquei Gel, que no va fallar contra el Txuri a casa i el va guanyar per 6 a 1. Els grocs i negres no depenen d'ells per assolir la primera plaça i hauran d'intentar no perdre més punts si no volen veure com perilla la segona posició, que donaria encara avantatge de pista en les semifinals del play-off. El cap de setmana que ve el Puigcerdà visitarà el Txuri Urdin.

L'equip femení del CB Puigcerdà va perdre a la pròrroga davant del Quimeras Valdemoro per 2-3. El conjunt ceretà va estar molt resolutiu i va aconseguir avançar-se en dues ocasions durant el partit. Dues inferioritats visitants transformades de forma magistral empataven el partit en dues ocasions. I en el 3 contra 3 de la pròrroga Valdemoro aconseguia el gol de la victòria. Amb la derrota en el temps extra el Puigcerdà veu com a Txuri Urdin s'afegeix l'equip de Valdemoro en la lluita per la segona posició. Més emoció per les posicions de la 2 a la 4 per entrar a play-off amb poques jornades per acabar la fase regular.

La setmana que ve les jugadores del Club Gel Puigcerdà tornaran a jugar a casa i ho faran davant del CH Huarte.