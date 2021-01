L'Avinent fa història en el català de clubs indoor

El conjunt femení de l'Avinent Manresa va obtenir una històrica segona posició en el Campionat de Clubs en pista coberta, celebrat diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona. Tant sols el Barça va quedar per davant de les bagenques en la millor posició mai assolida abans a la competició. El CA Igualada-Petromiralles va finalitzar en el vuitè i darrer lloc.

Emilia del hoyo, amb 8.67 en els 60 m tanques, va obtenir l'únic triomf de l'Avinent, però l'equip va obtenir vuit 2es posicions gràcies a Laia Solà (7.96 en 60 m), Laura Bou (25.96 en 200 m), Meritxell Soler (9.42.49 en 3.000 m), Mònica Clemente (3.80 en perxa), Ona Bonet (1.67 en alçada), Nora Taher (12.43 en triple), Ainhoa Martínez (13.20 en pes) i el relleu de 4x400 m format per Del Hoyo, Bou, Salabert i Tarragó (3.55.64). Meritxell Tarragó va ser 3a als 400 m (57.29), Bethelhem Manzano 4a als 800 m (2.23.16), Ella Bestué 7a en llargada (5.22) i Hikima Carreras 8a en 1.500 m (5.20.02).

En la categoria masculina, els manresans van ser 7ens i van assolir la permanència a la màxima categoria. El títol va correspondre a l'AA Catalunya. En l'apartat individual, va destacar el 3r lloc de David Pérez als 400 m, on va fer marca personal amb 50.93, mentre que Biel Díaz va ser 4t als 60 m tanques (8.58) i Abel Casalí en els 3.000 m (8.29.85).

Cinquenes places per Ricard Clemente en perxa (4.40), Jan Díaz en llargada (6.75) i el relleu de 4x400 m integrat per Garcia, Mendoza, Salas i J. Díaz ( 3.32.39); 6ens llocs per Biel Salas en 60 m (7.49) i Arnau Roig en 200 m (22.95), 7ens per Oriol Vergés als 800 m (2.02.58, marca personal), Oussama Chouati als 1.500 m (4.14.89), Biel Cirujeda en alçada (1.75, marca personal) i Sergi Cabezón en pes (12.06). Joan Homso va causar baixa en el triple salt.

Cara i creu del Petromiralles

L'equip masculí del CA Igualada Petromiralles va signar una meritòria 6a plaça al Sant Jordi. En el capítol individual van sobresortir les 2es places de Theo Ruiz en perxa (4.70, marca personal), Hèctor Ramos en alçada (2.02) i Eloi Santafé en 60 m tanques (8.51). Per la seva part, Darío Sirerol va fer 3r en llargada (7.01 m).

D'altra banda, Oriol Castells va ser 5è en 200 m (22.91); i 6ens van fer Aitor Caldito en triple (12.72), Abdelhakim Hamid als 1.500 m (4.07.36) i Ramon Sànchez en pes (12.89 m). Yassin Kniya va fer 7è en 3.000 m (9.04.38) en el seu debut a nivell absolut amb el CAI, i Marc Rodríguez en 60 m (7.51). En 8è lloc es van classificar Riduan Boulbayem en 400 m (56.77) i Gerard Suriol en 800 m (2.03.47). El quartet de 4x400 va quedar desqüalificat per sortida nula.

La formació femenina no va poder evitar el descens després de ser vuitena i última, només 1 punt per darrera de la Colomenca. Naima Ait Alibou va obtenir l'única victòria individual, amb 4.36.76 als 1.500 m. Marta Galló va quedar 3a en llargada (5.51). Laia Planas en alçada (1.50) i Mar Buchaca en 200 (26.30) van ser 6ens. Natàlia Hurtado en triple (11.23), Anna Asensi en 60 (8.19) i Núria Moix, que debutava amb l'equip absolut, en pes (9.42) van quedar en 7è lloc.

Vuitenes van finalitzar Judit Navarro en 400 (1.05.99), Berta López en 800 (2.39.84), Aina Eberlé en 60 m tanques (11.30) i les debutants a nivell abso lut Clara Enrich en 3.000 m (11.03.23) i Jana Planell en perxa (2.20). El 4x400 de Guzmán, Planas, López i Alibou, també va ser 8è (4.24.65).