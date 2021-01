Oportunitat de mercat aprofitada

En termes esportius, l'expressió «oportunitat de mercat» s'explica a quan un club contracta un jugador perquè les condicions econòmiques en les quals arriba fan que sigui convenient la seva incorporació. Per exemple, Matt Janning ho devia ser, tot i que no coneixem el valor monetari de l'operació, ja que es tracta d'un element molt valuós que, segons sembla, ha arribat al Baxi a un cost baix per només dos mesos en una situació beneficiosa per les dues bandes. Que s'hagi lesionat és un problema, però no tant perquè tot el que pugui aportar, per pocs dies que sigui, ja hauran ajudat a amortitzar el moviment.

El 3 de gener passat, quan el Baxi va agafar l'avió cap a l'aeroport d'Alacant per visitar l'UCAM Múrcia, segurament les possibilitats de guanyar que hi havia eren inferiors a les d'ahir. L'equip de Sito Alonso havia vençut en sis dels vuit partits disputats al seu Palau dels Esports, el mateix escenari on el Manresa va guanyar la Copa del Rei fa 25 anys menys un mes, i es jugava entrar a aquest mateix torneig. Però una passa de covid va entrar al vestidor i hi va fer estralls. El partit es va ajornar i, més enllà d'una excursió en autocar que es devia fer pesada des d'Alacant a Manresa, el Baxi ha sortit beneficiat de la situació.

Escenaris diferents

Perquè no és igual afrontar la visita a Múrcia, habitualment incòmoda per l'estil de joc de l'adversari, amb la manera com estava l'UCAM llavors, que no pas fer-ho ahir. Els murcians no van poder actuar en aquell partit, ni davant del Madrid la setmana següent. Van reaparèixer dissabte amb derrota contra el Burgos en un partit en què l'equip de Peñarroya li va clavar 33 punts en un últim període en que anaven asfixiats, i ahir, com va reconèixer el seu tècnic, Sito Alonso, es veien les cares davant d'un conjunt, el manresà, que et fa suar molt.

Tot i això, no ens enganyem. Les victòries no es regalen i el Baxi va haver de fer un bon partit i estar encertat per derrotar un rival que, quan visiti el Nou Congost després de l'aturada per la Copa i les finestres FIBA, segur que es troba més en forma i serà més perillós. L'equip de Pedro Martínez no es va limitar a esperar que el partit guanyat li caigués com fruita madura i va haver de treballar-ho. I, posats a emetre excuses, com l'estat de forma dels murcians, el Baxi va haver de jugar ahir sense Báez, sense Janning i també sense Jou, ressentit per haver reaparegut massa aviat a La Laguna, diumenge.

Direcció espectacular

I entre tots els protagonistes, un per damunt dels altres. Quan la setmana passada publicàvem una pàgina exposant els motius numèrics pels quals Dani Pérez mereix un premi anant a la selecció és per partits com el d'ahir. És cert que no cada dia anota 24 punts. De fet, no els anota gairebé mai, i menys quatre triples, ni mostra un domini com el d'aquest partit en el tercer període, però en la temporada i mitja que fa que juga a Manresa ha ofert recitals d'altres tipus, sobretot amb assistències, equiparables al de Múrcia.

Al seu voltant, i enganxats a valors segurs com Eatherton i al canell inesgotable de Rafa Martínez, el Baxi va guanyar a un lloc d'on potser 23 dies enrere s'esperava sortir amb una derrota. Ha estat una oportunitat de mercat magníficament aprofitada.