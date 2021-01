Mor Adrián Campos, llegenda de la Fórmula 1 i descobridor de Fernando Alonso

Els programes esportius de la nit, de la matinada, van tancar ahir les edicions anunciant, sense gairebé informació, perquè amb prou feines n'hi ha, la mort del popular i importantíssim valencià Adrián Campos Suñer, no només pilot espanyol de F-1 (1987-88), sinó un dels grans impulsors de l'automobilisme d'aquest país, a més d'un dels descobridors i protectors del bicampió asturià Fernando Alonso.

Campos va morir ahir, a l'edat de 60 anys, i encara no es coneix el motiu de la defunció. Gairebé totes les emissores i mitjans informatius es van assabentar de la mort de Campos a través de les xarxes socials del seu gran amic, Alejandro Agad, CEO del campionat de monoplaces fórmula E (cotxes elèctrics), que va escriure: «Descansa en pau, amic meu. Molts records. Gràcies per ficar-me en l'automobilisme».



Commoció absoluta

«Jo vaig estar amb l'Adrián fa tres mesos i, la veritat, el vaig trobar formidablement. Jo, almenys, no tenia ni idea que pogués tenir cap problema de salut», va explicar, a la COPE, l'exporter del València, de la selecció espanyola i experimentat pilot de ral·lis, Santiago Cañizares, quan, en ple directe, ja entrada la matinada, Juanma Castaño va donar la notícia de la mort de Campos. «Avui és el dia més trist de la història de Campos Racing», escrivia la seva escuderia, dijous ja de matinada. «El nostre president i fundador, Adrián Campos Suñer, ens ha deixat. El seu cor va deixar de bategar, però la seva memòria serà el motor que ens mantindrà a tots lluitant per seguir el seu llegat. Descansi en pau».

Nascut a Alzira (València) i net de l'empresari Luis Suñer, el fundador d'Avidesa, Campos va ser història de l'automobilisme espanyol per tot el que va fer. Va arribar a ser pilot de F-1 i també va propiciar l'arribada de molts altres a la gran elit, que ell va conèixer el 1987, quan l'italià Giancarlo Minardi, un dels propietaris d'escuderies del 'gran circ', el va contractar perquè Espanya tornés a tenir un pilot en el Mundial de monoplaces, on va competir en 21 Grans Premis fins al 1988, en què en va acabar únicament dos: el d'Espanya del 1987 (14è) i el de San Marino del 88, que va ser 16è.

El seu fill, Lucas, ha confirmat la terrible notícia a les xarxes socials, un desenllaç no esperat, ja que, en principi, Campos es trobava en bon estat de salut. La seva mort tenyeix de dol l'automobilisme espanyol, que recordarà Adrián com una peça clau de les mans de la qual van sortir primer Marc Gené i després el mateix Alonso, que van ser campions amb els seus monoplaces a la fórmula Nissan, per després triomfar a la F-1.



Projecte inacabat

Són molts els que ara recorden que una de les últimes aparicions, sinó l'última, del popular expilot i impulsor de l'automobilisme a Espanya, es va produir, recentment, a l'ampli documental de Movistar+, 'Vuelve Alonso, vuelve el jefe', on Campos assegurava estar convençut que 'el Nano' tindria un retorn triomfal.

Així mateix, Adrián es trobava immers en nous projectes de promoció de joves talents, com és el cas del mexicà Jesse Carrasquedo, un pupil de l'Escola de 'Checo' Pérez, de només 16 anys, al qual anava a donar suport tècnic amb Campos Racing a Espanya. És més, la pandèmia va aturar, o va retardar, la posada en marxa de tots els preparatius per intentar que Espanya comptés, en un futur immediat, amb un equip espanyol al Mundial de F-1.