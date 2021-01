Quinze equips de bàsquet de casa nostra tornaran a jugar el març

Un total de quinze equips de les nostres comarques que encara no han pogut iniciar la temporada de bàsquet d'enguany tenen segur, fins a l'extrem on es pot estar segur en aquesta època, que podran tornar a jugar a partir del cap de setmana del 6 i el 7 de març. Es tracta de les formacions que actuen a les Copes Catalunya de sèniors i en les preferents de júniors, cadets i infantils.

El motiu és que aquestes competicions, tot i que gestionades per la Federació Catalana de Bàsquet, en realitat pertanyen a l'espanyola, que en delega l'organització a la territorial. Justament per aquest motiu, en ser competicions d'àmbit estatal, com poden ser la Lliga EBA o les Lligues Femenines, és el Consell Superior d'Esports (CSD) i no la Generalitat de Catalunya qui en determina si es poden celebrar o no.

El quid de la qüestió radica en que tots aquests tornejos han proporcionar una sèrie de formacions que poden ascendir tant a la Lliga EBA o la Lliga Femenina-2, en el cas dels sèniors, com arribar als diferents Campionats d'Espanya, en les categories de formació. En les altres comunitats autònomes, les competicions territorials ja han començat i, en cas de no poder jugar les lligues, Catalunya no hi podria aportar cap equip, la qual cosa la deixaria en situació d'inferioritat per a un torneig estatal.

Tenir-ho tot a punt

Fonts de la federació catalana afirmen que no s'ha seguit la normativa abans, encara que fos tan clara, perquè es volen extremar les mesures de seguretat i no trobar-se amb problemes com hi va haver l'octubre passat amb la Lliga EBA a l'hora de saber com es feien els testos PCR o d'antígens previs als partits i qui els havia de pagar.

També s'han volgut fer reunions amb els diferents clubs per informar-los de la situació. La setmana passada es va fer amb els de Copa Catalunya i dimarts n'hi va haver una altra amb més de cinquanta entitats per a les categories de formació. En el primer cas, n'hi va haver algunes que van expressar que volien disputar el torneig perquè aspiren a pujar. És el cas del CB Navàs-Viscola en la categoria masculina i del CB Igualada i la Joviat de Manresa en la femenina. En canvi, alguns van dir que tampoc no aspiraven a arribar més amunt i, per aquest motiu, han estat enquadrats en una competició anomenada Copa Federació. Aquesta és la situació del Terra Endins Vilatorrada masculí, conjunt que havia assolit l'ascens a Copa el curs passat. Caldrà veure si, ja que no poden pujar, es considera que aquesta lliga també pertany a la federació espanyola i s'ha de començar a jugar.

En el cas dels preferents, se n'exclouen també els de categoria sub-21 (CB Santpedor i Esparreguera masculí a casa nostra), ja que tampoc no hi ha Campionat d'Espanya a continuació. Els clubs presents a la reunió de dimarts han de decidir ara si volen participar en els campionats i, un cop es tingui la llista definitiva, la federació catalana publicarà nous calendaris. En el cas de Copa es mantenen els que ja es van sortejar, amb grups de cinc equips per poder acabar el cap de setmana del 23 de maig.

Les cinc setmanes que falten per començar han de servir perquè els equips es puguin tornar a reunir i entrenar-se, ja que les restriccions de mobilitat han provocat que des de l'octubre no ho hagin pogut fer. Quan arrenquin, haurà passat un any just des de l'última setmana en què van jugar amb normalitat abans que tot el món, i el seu també, s'aturés

Malgrat que la situació epidemiològica a Catalunya es troba molt lluny del control i no se sap com estarà d'aquí a cinc setmanes, la federació catalana sosté que la seva intenció és que el cap de setmana del 6 i el 7 de març arrenquin totes les competicions i no només les que depenen de la federació espanyola. L'organisme català admet que arribar a aquest punt és complicat i que no depèn d'ell sinó dels permisos que doni la Generalitat de Catalunya i els precedents no són gaire positius, però insisteix que la feina que ha fet els últims mesos va dirigida a que hi pugui haver controls suficients perquè la tornada a les diferents competicions sigui del tot segura.

En el cas de la canalla, l'aturada és total des del març passat. Com informava Regió7 aquest estiu, algunes entitats havien iniciat entrenaments però amb separació entre els jugadors i treballant més la tècnica individual que no pas el joc col·lectiu. Alguns d'ells, fins i tot, aprofitaven el fet de disposar d'instal·lacions a l'aire lliure quan la climatologia era més benigna que no pas ara.

Des de l'esport català s'insisteix des de fa setmanes, a traves de plataformes com «Ja n'hi ha prou!», de la necessitat de reprendre l'activitat esportiva, ni que siguin els entrenaments, per a la salut física i mental de milers de nens i de joves.