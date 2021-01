Guillem Jou s'haurà d'estar tres setmanes més de baixa

El Baxi Manresa va anunciar ahir que el seu capità, Guillem Jou, s'haurà d'estar un mínim de tres setmanes allunyat de la feina de grup després de recaure de la lesió que ja el va tenir un mes parat i de la qual havia reaparegut diumenge a Tenerife. Després que un primer pronòstic hagués determinat que tenia una artritis al metatars del peu esquerre, ara se li ha revisat i el que té és una afectació a la zona lligamentosa de la placa plantar del peu esquerre.

Segons es desprèn de la nota del club manresà, Jou es perdrà els dos propers partits, a casa davant de l'Hereda San Pablo Burgos, aquest diumenge al migdia, i el dissabte següent a la pista de l'Herbalife Gran Canària. La sort per a l'equip és que després tindrà dues setmanes lliures, una per la disputa de la Copa del Rei i l'altra pels partits internacionals de les seleccions, amb la qual cosa hauria d'estar a punt per tornar en el partit a casa davant de l'UCAM Múrcia, el 27 de febrer.

Després de la primera lesió, Jou va tornar a jugar diumenge a La Laguna contra l'Iberostar Tenerife, però només es va poder estar vuit minuts a la pista abans de tornar a sentir dolor. Ja no va jugar en el partit de dimarts a Múrcia. Aquesta afectació també el deixa sense possibilitats d'anar amb la selecció, en cas que Sergio Scariolo hagués pensat en ell.

Báez i Janning, encara fora

La mateixa nota del club determina que els altres dos lesionats, Eulis Báez i Matt Janning, segueixen de baixa. El dominicà va recaure contra el Barça, el passat 9 de gener, d'una lesió als isquiotibials de la cama dreta que ja l'havia tingut un mes fora de les pistes el novembre. Tampoc no s'espera que estigui a punt en els dos propers compromisos i el més lògic seria que reaparegués el mateix dia que Guillem Jou.

Per la seva banda, Matt Janning ja no ha disputat els tres últims partits per culpa d'una lesió fibril·lar al soli esquerre. En la prèvia del duel contra l'Unicaja de fa dues setmanes, l'entrenador, Pedro Martínez va dir que el nord-americà en tenia per dues setmanes i el club no va deixar clar si estarà a punt per jugar dissabte, que és quan es compleix el termini. Janning està jugant amb un contracte de dos mesos que se li acaba a final de febrer.