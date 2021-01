El CE Manresa té una visita complicada demà a Terrassa

El CE Manresa intentarà profanar demà (12 hores) un territori on encara no ha guanyat ningú. El camp de Ca n'Anglada, a Terrassa, és el fortí on el San Cristóbal encara no ha perdut enguany, amb tres victòries i tres empats, i ocupa la cinquena posició, però només a dos punts dels bagencs, als quals avançaria si guanya l'enfrontament.

L'entrenador dels manresans, Ferran Costa, explicava que «serà un partit particular per l'escenari i també per la manera de jugar dels equips de l'Óliver [Ballabriga, l'entrenador]. Sempre són molt intensos, no paren mai, busquen la continuïtat i un joc molt diferent al nostre i ens hi haurem d'adaptar si no volem haver de jugar al seu ritme. Segurament per això serà un partit una mica diferent als que hem disputat fins ara».

Per afrontar el duel, que aquest cop no serà televisat per cap plataforma, Costa compta amb tota la plantilla. L'entrenador confia que l'empat contra l'Igualada no afecti. «Vam merèixer guanyar, vam tenir 32 arribades a porteria però vam cometre dues errades que hem de corregir. Això demostra com de difícil és guanyar qualsevol partit a Tercera.