El Madrid torna a caure a Valdebebas

La irregularitat del Real Madrid s'ha tornat a posar de manifest en la derrota d'aquesta tarda a Valdedebas: el conjunt de Zidane ha perdut per 1-2 amb el Llevant en un partit que ha jugat pràcticament tota l'estona amb 10 jugadors a causa de l'expulsió de Militao en el minut 8. D'aquesta manera, el Barça té aquest diumenge (21 h, al Camp Nou) l'oportunitat d'empatar a punts amb els blancs en la segona posició de la classificació de la Primera Divisió si guanya contra l'Athletic Club de Bilbao.

Tot i que s'ha avançat quatre minuts després de perdre Militao gràcies a Asensio (1-0), en una bona acció individual després d'una excel·lent passada en profunditat de Toni Kroos, els blancs han estat incapaços de portar l'aigua al seu molí. Morales, en un bon xut creaut, ha empatat passada la mitja hora de joc. I Roger Martí, que al 63 ha fallat un penal decretat pel col·legiat Medié Jiménez -amb Cuadra Fernández al VAR-, ha concretat la victòria llevantina al 78.

El matx ha tingut en el VAR uns dels seus protagonistes, ja que ha estat decisiu per sentenciar la targeta vermella per Militao -l'acció del qual el col·legiat havia castigat inicialment amb una targeta groga- i per indicar el penal entre les protestes dels jugadors locals.

L'Atlético de Madrid, que aquest diumenge (16.15 h) juga al camp del Cadis, lidera el campionat amb 47 punts, 7 més que el Madrid. No obstant això, els matalassers, han jugat dos partits menys i, per tant, podria fer pujar la diferència a 13 punts si els guanya. El Barça és 4t, amb 19 partits jugats i 37 punts, dos menys que el Sevilla, que al migdia ha derrotat l'Eibar per 0-2, amb gols d'Ocampos (penal) i Jordán.