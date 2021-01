Mirambell clou la Copa del Món amb un 24è lloc

No va ser ahir la millor cursa de l'any per al pilot manresà de skeleton Ander Mirambell, que es va haver de conformar amb la 24a posició en la prova disputada a Igls, a prop d'Innsbruck, a Àustria. Mirambell, que venia de tres top-20 seguits a Winterberg, Saint Moritz i Königssee aquesta temporada, la qual cosa li ha donat punts suficients per competir en la Copa del Món de la temporada vinent, va pagar un sobtat canvi de les condicions meteorològiques i un mal ordre de sortida.

Ahir explicava que «ens hem escalfat sota un autèntic diluvi, però a l'inici de la competició la pluja s'ha aturat. Aquesta circumstància ha castigat sobretot els sis primers de baixar [ell era el tercer] i els reglatges. Els he ajustat pensant en condicions d'aquaplaning i al final el traçat estava gairebé eixut».

Conclusions positives

Tot i els problemes físics, menys insistents, i el fet que un circuit curt com aquest penalitzi sobretot la sortida, «marxo amb bones sensacions de cara al mundial [que s'ha de disputar d'aquí a quinze dies a Altenberg, a Alemanya]. La baixada següent ha estat bona. He anat recuperant temps amb un sol punt negatiu, el revolt número 9».

Sobre les seves actuacions passades, «considero que la temporada ha estat excepcional, una de les meves millors actuacions. He arribat a la segona màniga en tres de les curses, amb grans resultats, com una quinzena posició a Saint Moritz». En els propers dies se centrarà en la seva tasca de preparador dels nous membres de l'equip estatal.