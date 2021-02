Messi torna a les portades amb un gran gol de falta

El dia que va començar amb una portada insinuant que Messi ha arruïnat el FC Barcelona es va acabar amb els de Koeman sumant tres punts més, altre cop en un duel emocionant contra l'Athletic Club. L'argentí va respondre amb un gran gol de falta i Griezmann, després que Alba empatés amb un refús en pròpia porta, va establir el 2-1 definitiu que situa els blaugrana a la segona plaça de la classificació, amb els mateixos punts però millor average general que el Madrid. L'Atlético, que es va imposar per 2-4 a Cadis amb dos gols més de Suárez, encara continua massa lluny.

Un Barça intens, en una nit ventosa i amb Umtiti a l'onze titular, li va deixar clar a l'Athletic Club des del primer moment que no estava disposat a ser víctima de l'entusiasme habitual dels bascos. Ni de les nombroses faltes que el col·legiat Mateu Lahoz va deixar passar sense castigar amb targetes. Amb De Jong en el mig centre i Pjanic com a interior, els de Koeman es van mostrar dinàmics i verticals, incisius.

Messi, al minut 4, ja va avisar de les intencions del Barça en recollir una brillant assistència de Griezmann en profunditat, però l'argentí no va ser capaç de batre Unai, que va refusar el xut amb la mà estesa. Griezmann, poc després, va xutar alt, i novament Messi, rematant amb l'espatlla un xut desviat de Pjanic, va enviar l'esfèrica per sobre del travesser.

{C}

L'empenta del Barça va tenir recompensa al minut 19 quan Messi va enviar a l'esquadra una falta situada en una posició centrada. Els bilbaïns van posar Muniaín a terra, rere la tanca defensiva, i Yerai sobre la línia de gol. Però el xut del 10 va traçar una trajectòria perfecte i va entrar per l'esquadra mentre Yerai s'estavellava contra el pal en l'intent infructuós d'evitar la diana.

L'equip blaugrana va saber mantenir la possessió de la pilota i els bascos, tot i que a estones van intentar pressionar, van ser incapaços de crear ocasions. El primer temps es va cloure amb una gran combinació originada per una magnífica jugada individual de De Jong, que va trobar Messi i aquest a Dembelé, però el francès va enviar la pilota als núvols.

Un autogol matiner

Tot i que el Barça, ahir, va superar clarament els homes de Marcelino, la incapacitat de l'equip per sentenciar els partits es va evidenciar de nou quan Alba va tocar la pilota per evitar que De Marcos rematés una centrada de Raul García des de l'esquerra -una banda per on Mingueza i Dembelé van patir massa en defensa-. L'autogol va situar el partit novament en un escenari de brega i batalla.

Després d'uns minuts de desconcert, el Barça va tornar a agafar el timó i va generar bones ocasions que Pjanic i Griezmann no van poder concretar. L'equip va pujar la línia, Sergi Roberto va tornar després de dos mesos d'absència per lesió, situant-se al mig del camp i el partit es va decantar al minut 74 quan Dembelé va veure la irrupció a l'àrea de Mingueza, que va servir en safata de plata el gol a Griezmann al mig de l'àrea. Els bilbaïns van reaccionar apujant una marxa la pressió, però el Barça va saber resistir.

Fitxa tècnica

2 - Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Araújo, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Pjanic (Sergi Roberto, min. 67), Pedri; Dembélé (Braithwaite, min. 87), Griezmann (Lenglet, min. 84) i Messi.

1 - Athletic de Bilbao: Unai Simón; Capa (Lekue, min. 84), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; De Marcos (Berenguer, min. 66), Dani García, Vencedor (Vesga, min. 66), Muniain; Williams (Villalibre, min. 84) i Raúl García.

Gols: 1-0, min.20: Messi. 1-1, min. 49: Jordi Alba, pròpia porta. 2-1, min. 74: Griezmann.

Àrbitre: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comitè Valencià). Va mostrar cartolina groga a Raúl García (min. 32), Yerai (min. 39), al tècnic del Athlétic Marcelino Garcia Toral (min. 39), de Jong (min. 47), Alba (min. 50) i a Capa (min. 77),

Incidències: Abans de l'inici del partit es va guardar un minut de silenci en memòria de Justo Tejada, exjugador del FC Barcelona, dels anys cinquanta, mort recentment.