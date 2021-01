L'Igualada cedeix davant un dels seus rivals per la permanència

Totes les derrotes fan mal, però la que va patir ahir l'Igualada Rigat HC a les Comes contra el Vendrell és de les que couen. Sobretot per la incidència que té a la classificació, en una temporada en què quatre equips baixaran de categoria i dos més pugnaran per evitar la cinquena plaça de descens. Queden molts partits encara, però als anoiencs necessiten urgentment sumar punts.

El matx es va començar a complicar al minut 7 quan el nou jugador del Vendrell, Pablo del Rio, va inaugurar el marcador aprofitant una pilota que havia quedat lliure dins de l'àrea. Els del Baix Penedès són rivals directes de l'Igualada en la lluita per escapar del descens, i que agafessin avantatge no era bo pelr as locals. Oimés quan l'avantatge es va incrementar fins al 0-3 després d'una diana d'Escala en un penal i de la segona de Pablo del Rio aprofitant una falta directa cap al final de la primera part.

El 0-3 era un resultat nefast un cop liquidats els primers 25 minuts de joc, però si alguna cosa caracteritza l'esquadra que entrena Cesc Linares és la convicció en les pròpies forces i la voluntat de no abaixar mai els braços. Vives i Pla, aquest darrer en una falta directa, van posar el 2-3, concretant així una millor posada en escena a la segona part.

L'Igualada va pressionar en defensa per impedir que el marge favorable al Vendrell s'incrementés i els locals no només ho van aconseguir sinó que van retallar la distància. Els anoiencs, fins i tot, van tenir una bona ocasió en l'estic de Vives per establir l'empat. El partit estava ben obert.

Aleshores, però, una nova gallead d'aigua freda es va abocar sobre les esperances igualadines quan Llisa va fer el 2-4 en plena ofensiva local. El camí tornava a fer pujada, més encara quan Vives no va poder transformar un penal. El duel es va anar esllanguint i al final el marcador va mostrar el mateix signe que en la primera volta.

Derrota del Liceu

La jornada va deparar la sorpresa majúscula de la derrota del líder invicte Liceu a la pista del Taradell, un equip de la zona mitjana de la taula. Els gallecs i el Barça, que comparteixen liderat, s'enfronten divendres (19.30 h) a la Corunya.